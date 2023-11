Boeing-Aktie an der NYSE nachbörslich stabil: Teilegeschäft nach Erpressungsdrohung von Cyber-Vorfal

Das Ersatzteil- und Vertriebsgeschäft des Airbus-Rivalen, das Teil der Sparte Global Services ist, bietet seinen Kunden Material- und Logistikunterstützung, wie aus dem Jahresbericht 2022 des Unternehmens hervorgeht. Einige Seiten auf der offiziellen Website des Unternehmens, die Informationen über den Geschäftsbereich Global Services enthielten, waren am Mittwoch mit einem Hinweis auf technische Probleme nicht erreichbar.

