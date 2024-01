Boeing 737: Das Managementproblem

Seit den 1960er Jahren fliegt die Boeing 737 um die Erde. Doch ihren Ruf als zuverlässiges Arbeitstier hat die Baureihe in der Branche, aber auch bei Fluggästen eingebüßt. Schuld ist das Management von Boeing, das sich vor seinen Ingenieuren versteckt und Flugzeuge von Zulieferern entwickeln lässt. Die ersten Anzeichen dafür, dass bei Boeing etwas schieflief, gab es bereits im Mai 2001.

Die Fusion von Boeing mit dem Flugzeugbauer McDonnell Douglas lag vier Jahre zurück, das neue Management hatte das Ruder übernommen und in die Boeing-Heimat Seattle eingeladen. Dort startete ein Presseflug, ohne dass verraten wurde, wo die Reise mit der 737 hingehen sollte. Stunden später landete das Flugzeug in Chicago. Das Boeing-Management hatte eine neue Heimat für das Aushängeschild der globalen Flugzeugindustrie gefunden. Jedenfalls für sich und seinen Stab der etwa 500 wichtigsten Mitarbeiter, denn nur sie zogen in die "Windy City" am Lake Michiga





Sicherheitsmanagement und Qualitätskontrolle bei der Entwicklung und Herstellung von LuftfahrzeugenDer Vorfall vom 5. Januar, als sich beim Start ein Paneel aus dem Rumpf einer Boeing 737 Max 9 löste, beschäftigt die Luftfahrt. Die Rechtsanwältin Nina Naske erläutert die Anforderungen an das Sicherheitsmanagement und die Qualitätskontrolle in der Luftfahrtindustrie.

