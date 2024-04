Bodycams könnten in Zügen häufiger zum Einsatz kommen

Bei der Polizei kommen Bodycams bereits zum Einsatz. In Züge n könnte es künftig häufiger der Fall sein. Bei Verkehrsunternehmen ergibt sich allerdings ein unterschiedliches Bild zum Bodycam-Einsatz.Die S-Bahn Hannover plant ein Pilotprojekt zum Einsatz von Bodycams bei Zugbegleiter n. Das Projekt solle noch in diesem Jahr starten, teilte eine Transdev-Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Transdev bedient die Strecken der S-Bahn in Hannover.

Ein genauerer Umfang zum Projekt nannte die Sprecherin zunächst nicht.angekündigt, dass Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter in Regionalzügen künftig bundesweit Bodycams tragen könnten. „Das Angebot gilt ab sofort. Die Bodycams können auf Wunsch getragen werden. Die Kolleginnen und Kollegen können sich jetzt dafür anmelden“, sagte eine Bahn-Sprecherin vor knapp zwei Wochen. Neben der Deutschen Bahn verkehren auch Züge weiterer Anbieter im Regionalverkehr in Niedersachse

