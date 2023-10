Bodentruppen rücken weiter voran: Israelische Panzer erreichen offenbar Stadtrand von Gaza

wie geplant voran. Die Truppen bewegten sich Schritt für Schritt nach Plan, sagte Militärsprecher Daniel Hagari bei einer Pressekonferenz. Zum genauen Standort der Bodentruppen wollte er sich nicht äußern.

Auf Bildern in sozialen Medien sah es so aus, als rückten israelische Panzer auf einer Hauptstraße im Gazastreifen vor. Zudem berichteten Augenzeugen, dass israelische Panzer in ein Viertel am Rand von Gaza-Stadt eingedrungen seien.

„Dutzende“ Panzer rückten in den Stadtteil Al-Seitun ein und blockierten die wichtigste Straße zwischen dem Norden und dem Süden des Gazastreifens, wie Augenzeugen am Montagmorgen der Nachrichtenagentur AFP schilderten. „Sie haben die Salaheddin-Straße abgeschnitten und schießen auf jedes Auto, das dort fährt“, sagte ein Zeuge der AFP. headtopics.com

Die Panzer und die israelische Luftwaffe beschossen die wichtige Verkehrsachse demnach auf einer Länge von einem Kilometer. Die Straße sei von großen Kratern übersät und nicht mehr befahrbar.Mehreren Zeugen zufolge bezogen die Panzer zwei Stellungen an der Hauptverkehrsachse, eine in 1,5 Kilometern Entfernung von der israelischen Grenze und eine weitere in zwei Kilometern Entfernung.

Wie der US-Fernsehsender CNN unterdessen auf Basis ausgewerteter eigener Luftaufnahmen berichtete, ist das israelische MilitärDie israelische Armee hatte am Morgen gemeldet, binnen 24 Stunden mehr als 600 Ziele im Gazastreifen, darunter Waffendepots, Dutzende Abschusspositionen für Panzerabwehrraketen sowie Verstecke und StützpunkteBei ihrem Vorstoß haben die Bodentruppen der israelischen Armee nach eigenen Angaben „Dutzende“ Terroristen getötet. headtopics.com

