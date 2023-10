Bochum und Mainz trennen sich remis und warten weiter

Der VfL Bochum und der 1. FSV Mainz 05 warten weiter auf den ersten Bundesliga-Sieg. Beim dramatischen 2:2 im Kellerduell am Freitagabend rettete Krauß den Rheinhessen in letzter Sekunde einen Punkt.Mit einem echten Kellerduell - Letzter gegen Vorletzter, die einzigen noch sieglosen Teams standen sich gegenüber - startete die Bundesliga am Freitagabend in den neunten Spieltag.

Angetrieben vom eigenen Anhang legten die Bochumer couragiert los, liefen die Mainzer hoch an und suchten im Ballbesitz immer wieder schnell und direkt den Weg nach vorne. Einzig Zentner verhinderte die frühe Führung: Einen Abschluss von Bernardo aus acht Metern lenkte der Mainz-Schlussmann reaktionsstark um den Pfosten (2.).

Mit hohem Pressing ließen die Bochumer das Schlusslicht nicht zur Entfaltung kommen, Ungenauigkeiten und Fehlpässe im Aufbau prägten jedoch das Bild auf beiden Seiten. Bernardo grätschte Gruda im Sechzehner - etwas unkonventionell, aber noch rechtzeig - den Ball vom Fuß (9.). headtopics.com

Mit der Führung im Rücken blieb der VfL das überlegene Team. Einzig Ordets, der angelaufen von Onisiwo und Ajorque beinahe zu lange den Ball hielt (28.), brachte die ansonsten blassen Mainzer unfreiwillig um ein Haar zurück (28.). Der Bochumer musste wenig später verletzt runter (34.), Mainz wechselte ebenfalls doppelt und stellte auf eine Viererkette um - an der ungefährdeten, verdienten Bochumer Halbzeitführung änderte das aber nichts.

Bochum brauchte einige Minuten, um sich von dem Rückschlag zu erholen, Letsch brachte mit Paciencia und Hofmann zwei frische Stürmer, Letzterem gelang beinahe der optimale Einstand. Nach einer eleganten Drehung scheiterte der Stürmer aber am stark reagierenden Zentner (69.). Die Partie wurde offener, Barkok scheiterte nach einer Einzelaktion an Riemann (76.), auf der Gegenseite arbeitete Bochum am zweiten Treffer. headtopics.com

