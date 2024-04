Bochum-Trainer in Gefahr nach erneuter Niederlage

Wieder ein Spiel in der Schlussphase nach Führung verloren. Die Krise wird immer schlimmer und in der Tabelle immer dramatischer. Deshalb wackelt der nächste Trainer .„Wir werden das analysieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Wir sollten nicht in Aktionismus verfallen. Trotzdem müssen wir das Ganze angehen. Es ist nicht nur die Mannschaft gefragt, sondern das Trainer team genauso“, sagt Bochum s Sport chef Patrick Fabian (36) auf Nachfrage von BILD.

„Irgendwann ist es kein Pech mehr, wenn dasselbe passiert – dann ist mehr dahinter. Wenn du in so einer Spirale drin bist, wirst du noch nervöser. Wir können in der Form nicht weitermachen.“ Damit spielt Fabian auf die vielen verspielten Führungen an, die den VfL wieder in akute Abstiegsgefahr bringen. In der Vorwoche hatte Bochum ein 2:0 gegen den Tabellenletzten Darmstadt (2:2) verspielt. Auch gegen Mainz, Bremen und Augsburg konnten Führungen in dieser Saison nicht über die Zeit gebracht werde

