Bochum kämpft plötzlich wieder gegen den Abstieg

Nach dem Sieg über die Bayern im Februar vermeintlich schon gerettet, kämpft Bochum plötzlich wieder gegen den Abstieg . Kapitän Anthony Losilla spricht über spezielle VfL-Probleme.zum zehnten Mal - und seit dem Frühling 2018 pflegt der aus der Gemeinde Firminy bei Saint-Étienne stammende Mittelfeldspieler eine bestimmte Gewohnheit. "Verträge verlängere ich seitdem immer nur um ein Jahr", erzählt er.

Denn:Im Moment hat Losilla jedoch vor allem damit zu tun, auch seinen Teamkollegen Beine zu machen. Der VfL, der sich Mitte Februar nach dem 3:2 gegen dieschon auf der sicheren Seite wähnte, rutscht mit jedem Spieltag näher heran an die Abstiegsplätze. Deshalb herrscht unter Bochums Anhängern inzwischen auch akuter Redebedarf. Die Meisterschaft ist fast futsch, die Krise beim FC Bayern hat sich durch das 2:3 gegen VfL Bochum verschärft: Dritte Niederlage und zweiter Platzverweis für Upamecano in Folge.bei den aufgebrachten Fans vorstelli

Bochum Abstieg Vfl Bayern Krise

