BMW zeigt starke Leistung beim Meeting in Donington Park

03.04.2024

Sport Nachrichten

Schon in den Trainings deutete sich an, dass BMW beim Meeting in Donington Park gestärkt auftreten würde. Als Vierter im ersten Lauf zeigte Scott Redding mit der M1000RR eine starke Leistung. Eine von Kalex konstruierte neue Schwinge für die M1000RR brachte BMW einen deutlichen Schritt nach vorn. Als Fünfter der Superpole und auf Durch den Sturz von WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) war der Engländer zwischenzeitlich sogar auf Podestkurs, doch den dritten Platz verpasste der BMW-Pilot am Ende um knapp zwei Sekunden. Auf Rennsieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) büßte Redding elf Sekunden ein. «Das war bitter und versetzte mir einen Stich ins Herz. Es ärgert mich, weil ich mich am Ende nicht mehr zur Wehr setzen konnte. Als ich von Alex überholt wurde, versuchte ich noch dagegenzuhalten, aber es war, als hätte ich nur ein Messer in einer Schießerei», klagte Redding im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Trotzdem lief es besser als sonst

