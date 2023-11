BMW M1000XR: Keine Zeit zu verlieren

Mit einer Motorleistung von 201 PS bei 12.750/min übertrifft die M1000XR das Basismodell S1000XR um 31 PS. Das maximale Drehmoment von 113 Nm wird bei 11.000/min erreicht, die Maximaldrehzahl liegt bei 14.600/min. Für gesteigerte Zugkraft am Hinterrad in allen Gängen sorgt zudem eine kürzere Sekundärübersetzung durch den Einsatz eines Kettenrades mit 47 statt 45 Zähnen. Außerdem sind die Getriebeübersetzungen des 4., 5. und 6.

Mit dem Ziel schnellerer Rundenzeiten auf der Rennstrecke und bestmöglicher Fahrstabilität bei hohem Tempo erhielt die neue M1000XR Winglets im Bereich der vorderen Seitenverkleidungen, die bereits bei einer Geschwindigkeit ab etwa 100 km/h die Vorderradlast erhöhem. Bei 220 km/h sind es dann ca. 12 kg.

Das Fahrwerk der M1000XR basiert auf dem der S1000XR mit dem aus Aluminium gefertigten Brückenrahmen als Herzstück. Die Vorderradführung übernimmt bei der M1000XR eine 45er USD-Gabel mit geschlossenen Dämpferpatronen. Ein weiteres Novum der M1000XR ist die in Verbindung mit der serienmäßigen Dynamic Damping Control (DDC) zusätzliche Einstellbarkeit der Federbasis der Gabel und des Federbeins sowie der einstellbare Lenkungsdämpfer.

Die M1000XR ist die dritte BMW mit einer M Bremse, erkennbar an der blauen Beschichtung. Zusammen mit zwei 320er Bremsscheiben markiert die mit einer neuen Radial-Handbremspumpe ausgerüstete Bremsanlage derzeit die Spitze der Bremsenentwicklung im Bereich straßenzugelassener Anlagen. Neu ist die umfangreiche Assistenzelektronik um die Funktion Brake Slide Assist erweitert. Sie ermöglicht dem Fahrer Anbremsdrifts mit konstantem Slide in Kurven hinein.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Marco Melandri (BMW): «Keine hundert Prozent»BMW-Pilot Marco Melandri sicherte sich in den beiden Superpole-Sitzungen am Samstag den vierten Startplatz. Trotz einiger Fortschritte in Portimão ist der Italiener nicht gänzlich zufrieden.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Jerez-Test: Keine neue BMW für Markus ReiterbergerHeute beginnt für Markus Reiterberger beim Jerez-Test der erste Arbeitstag als Stammpilot in der Superbike-WM. Sein Arbeitsgerät brachte der Althea BMW-Pilot selbst mit.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

PROMIFLASH: (35) hat gerade keine leichte ZeitDie Influencerin sollte eigentlich superglückliche Tage haben: Vergangene Woche durfte sie ihr drittes Kind – eine Tochter – auf der Welt begrüßen. Doch nicht nur die Geburt warJetzt berichtet Nina, dass kurz nach der Geburt sowohl ihr Verlobter als auch ihre anderen beiden Kids ins Krankenhaus mussten. 'Sonntag wurde Tony ins Krankenhaus geliefert mit Verdacht auf Herzinfarkt, der sich zum Glück nicht bestätigt hat. Die Ärzte sind jetzt weiter dran herauszufinden, was die Ursache ist'-Story. Doch damit nicht genug:'Zusätzlich haben die Jungs irgendeine Krankheit entwickelt und von Sonntagnacht auf Montag wurde das so schlimm, dass wir gestern beim Kinderarzt waren. Da hat die Kinderärztin sofort den Notarzt gerufen.' Es stellt sich heraus, dass Lyano und Maliyo eine Lungenentzündung und das RS-Virus haben.'Jetzt liegen die Kids im Krankenhaus, meine Cousine ist bei denen. Tony ist im Krankenhaus und ich bin alleine hier mit der Kleinen zu Hause'

Herkunft: promiflash | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: BMW Aktie: Verlustserie setzt sich fortDie BMW-Aktie hat zum gestrigen Wochenauftakt weiter nachgegeben und 0,9% auf 87,71 EUR verloren. Rückblick: Nach einer kleinen Erholung in der ersten Monatshälfte, war die BMW-Aktie in den vergangenen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: 24h Spa: Audi, BMW, Mercedes, wer macht das Rennen?Audi gilt nach dem Training und Qualifying als Favorit in Spa, BMW als grösster Gegner der R8. Mercedes ist in Lauerstellung.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

ELECTRIVENET: BMW enthüllt Elektro-Zweirad CE 02Leitmedium der Elektromobilität

Herkunft: ElectriveNet | Weiterlesen ⮕