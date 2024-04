BMW M1000RR: Michael van der Mark auf Platz 7 in Estoril

Erneut schaffte es BMW mit der neuen M1000RR eine gute Position herauszuholen. In Estoril fuhr Michael van der Mark am Samstag auf den siebten Rang und war anschließend verwundert über die Performance des Bikes.Am Freitag verlor Michael van der Mark wertvolle Zeit im Training, als sein Team ein Problem mit der Elektronik einfach nicht gelöst bekam. Nur vier Runden absolvierte der BMW -Pilot in FP1, Zeit für einen Longrun war nicht mehr vorhanden.

Auch am Samstagmorgen streikte die M1000RR in FP3, in der Superpole schaffte er es dann auch nicht in die Top-10. Als das Rennen am Nachmittag vorüber war, besserte sich die Laune des 28-Jährigen schlagartig: Mit Platz 7 war er bester BMW-Fahrer, auf Sieger Scott Redding (Ducati) verlor er aber mehr als 19 Sekunden. «Am Morgen haben wir wieder wertvolle Zeit auf der Strecke verloren. So wollten wir den Tag natürlich nicht beginnen», sagte der Niederländer zum verkorksten FP3. «Trotzdem: In der Superpole habe ich mich gut gefühl

