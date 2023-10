BMW, Kunst und ein schneller Sohn

In einer Feierstunde vor rund 250 Gästen enthüllte BMW im «Centre Georges Pompidou» in Paris das diesjährige Art Car, das in der kommenden Woche bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start gehen wird. Das 2010er Modell des BMW M3 GT2 wurde in diesem Jahr von dem amerikanischen Künstler Jeff Koons entworfen, das Design darf durchaus als gelungen bezeichnet werden.

Bei der Enthüllung anwesend waren BMW-Sportchef Dr. Mario Theissen und der mehrfache Tourenwagen-Weltmeister Andy Priaulx. Dr. Theissen war zuletzt 1999 in Le Mans vor Ort, damals gab es einen Sieg in der Gesamtwertung mit dem BMW V12 LMR mit den Piloten Yannick Dalmas/Joachim Winkelhock/Pierluigi Martini. Dies war es allerdings kein Art Car, der für 99 geplante, künstlerisch designte Wagen wurde nach der Vorqualifikation zurückgezogen.

Heuer werden neben Priaulx die beiden Deutschen Dirk Werner und Dirk Müller das Artcar steuern. Für Werner, aber auch Andy Priaulx ist Le Mans Neuland. Da in Le Mans kein Test möglich ist, hat sich der auf der Kanalinsel Jersey lebende Engländer entsprechend vorbereitet: «Ich habe viel Geld investiert, um eine optimale Software für meinen eigenen Simulator zu erhalten. Es gibt keine Rennstrecke, auf der ich im Simulator so viele Runden gedreht habe wie Le Mans. headtopics.com

Trotz des Sieges am Nürburgring ist Dr. Theissen nur bedingt optimistisch: «Wir haben mit dem Le Mans-Auto weitaus weniger Kilometer vor dem Rennen absolviert wie mit dem Auto vom Nürburgring, insofern gibt es noch viel mehr Fragezeichen. Natürlich wollen wir gewinnen, aber mit Corvette, Ferrari und natürlich Porsche gibt es in der GT2-Klasse mit uns rund zehn Fahrzeuge, die für den Sieg in Frage kommen.

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

Kunst: Alte Pinakothek zeigt venezianische KunstMünchen - Die Blüte von Kunst und Kultur in Venedig vor rund 500 Jahren ist derzeit in der Alten Pinakothek in München zu erleben. «Venezia 500» Weiterlesen ⮕

BMW-Aktie tiefrot: BMW testet Batteriezellen-Produktion für neue Generation von ElektroautosIn zwei Jahren will BMW eine grundlegend neue Generation von Elektroautos auf den Markt bringen, mit 30 Prozent mehr Reichweite und Ladegeschwindigkeit. Weiterlesen ⮕

BMW-Aktie tiefrot: BMW testet Batteriezellen-Produktion für neue Generation von ElektroautosIn zwei Jahren will BMW eine grundlegend neue Generation von Elektroautos auf den Markt bringen, mit 30 Prozent mehr Reichweite und Ladegeschwindigkeit. Weiterlesen ⮕

BMW R 1250 GS und BMW R 1250 RT offiziell vorgestelltNachdem alles Wesentliche bereits durchsickert ist, zieht BMW nach und stellt die neue GS und die neue RT zwei Wochen vor der Intermot in einer offiziellen Pressemitteilung vor. Weiterlesen ⮕

Tom Sykes überzeugt: «P7 zeigt nicht BMW-Potenzial»Nach Platz 3 beim Phillip-Island-Test überwog bei Tom Sykes die Zuversicht für den Saisonauftakt der Superbike-WM 2020. Trotz einem siebten Platz am ersten Trainingstag bleibt der BMW-Pilot dabei. Weiterlesen ⮕

Zerstörte Kulturgüter, konfiszierte Kunst: Wem gehört das Gold der Krim?Der Streit um die 2014 in Amsterdam einbehaltene Ausstellung schwelt weiter. Angesichts der Kulturvernichtung in der Ukraine wird er zum Nebenschauplatz. Weiterlesen ⮕