BMW feiert 25-jähriges Jubiläum des BMW Group Technology Office USA

Ein vergleichsweise kleines Team von rund 30 Ingenieuren und Entwicklern hat in Mountain View unweit von Google und anderen Größen des Silicon Valley mit BMW einen Arbeitgeber gefunden, der den kalifornischen Standort – damals noch in Palo Alto – bereits 1998 gewählt hat, um inmitten der Technologie-Giganten den Geist und die Kultur dieser Region aufzusaugen, sich inspirieren zu lassen, Kooperationen aufzubauen und diese Ströme in eigene Projekte fließen zu lassen, die es potenziell zur Serienreife schaffen und damit in zukünftigen Fahrzeugen zum Einsatz kommen könnten. Das BMW Group Technology Office USA feiert dieser Tage 25-jähriges Jubiläum





ComputerBase » / 🏆 27. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

BMW-Aktie freundlich: BMW will Missstände bei marokkanischem Lieferant aufklärenBMW bemüht sich nach eigenen Angaben nach einem Bericht über Umwelt- und Arbeitsschutzverstöße bei einer Kobalt-Mine in Marokko um Aufklärung.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer KapitalmarktinformationEQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 13.11.2023

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Vom Urgroßvater vor 125 Jahren eröffnet: Engeraner Traditionsgeschäft modelt zum Jubiläum umDas Traditionsgeschäft eröffnet mit umgebauter Ladenfläche und neuer Hörgeräteabteilung. Außerdem feiert die Familie 125-jähriges Bestehen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc: Net Asset Value(s)DJ Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc: Net Asset Value(s) Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DTEC LN) Lyxor MSCI Disruptive Technology

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

The Vanguard Group, Inc.: Network International Holdings plcDJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Network International Holdings plc The Vanguard Group, Inc. ( ) Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Network International Holdings plc 13-Nov-2023 / 13:55

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

The Vanguard Group, Inc.: Dechra Pharmaceuticals plcDJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Dechra Pharmaceuticals plc The Vanguard Group, Inc. ( ) Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »