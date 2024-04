BMW-Aktie: US-Markt könnte Auftrieb geben

Zuletzt tat sich bei der Aktie des Autobauers BMW nicht viel. Neuigkeiten vom US-Automarkt könnten das aber jetzt ändern. Das sollten Anleger wissen.in dieser Woche nicht. Derzeit notiert das Papier bei 106,55 Euro und bis Mittwoch tat sich im vorbörslichen Handel bei Tradegate auch nicht viel. Dafür gab es aber Neuigkeiten vom US-Markt, die der Aktie durchaus noch Auftrieb verleihen könnten.

Das Unternehmen hatte kürzlich mitgeteilt, dass sie auf dem amerikanischen Markt mit einem Verkaufsplus ins Jahr gestartet sind. Demnach lieferte die Hausmarke BMW im ersten Quartal 84.475 Autos aus, was einem Plus von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Interessant dabei: Schwung gaben den Verkaufszahlen vor allem vollelektrische Autos (BEV – battery electric vehicles), die mit 10.713 ausgelieferten Autos um fast zwei Drittel zulegte

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



boerseonline / 🏆 79. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

BMW-Aktie dennoch leichter: BMW zuversichtlich - Langfristige Perspektiv - BMW bekräftigt Margenziele trotz HerausforderungenDer Autobauer BMW plant im laufenden Jahr die höchsten Investitionen der Unternehmensgeschichte und rechnet deshalb mit einem leichten Rückgang des Gewinns vor Steuern.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Airbnb-Aktie, Expedia-Aktie, Booking-Aktie & Co: Härtere Transparenzvorgaben im EU-RaumDas EU-Parlament hat grünes Licht für strengere Transparenzregeln für grosse Vermietungsplattformen wie Airbnb, Booking, Expedia oder Tripadvisor gegeben.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Microsoft-Aktie, Palantir-Aktie, AMD-Aktie: Diese drei KI-Titel könnten sich abseits von NVIDIA lohnenDas Thema künstliche Intelligenz hat schon das Jahr 2023 stark geprägt und dürfte auch im neuen Jahr weiter in aller Munde bleiben. Als großer Profiteur des KI-Booms hat sich der Chipdesigner NVIDIA herauskristallisiert. Dabei ist NVIDIA längst nicht das einzige Unternehmen, dem das Thema KI zu Rückenwind verhelfen dürfte.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie, MicroStrategy-Aktie und Marathon Digital-Aktie: Diese Chancen rechnen Analysten ausDie Krypto-Branche kann sich aktuell über steigende Krypto-Kurse freuen. Gleich mehrere Faktoren schieben die aktuelle Rally dabei an. Doch wie sieht es bei den Krypto-Aktien Coinbase, MicroStrategy und Marathon Digital aus? Das sagen Analysten.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Vonovia-Aktie, Aroundtown-Aktie, LEG Immobilien-Aktie & Co: Warum Immobilien-Aktien aktuell stark gefragt sindDie Zinshoffnung der Anleger äußert sich am Freitag in überdurchschnittlich steigenden Immobilienwerten.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Rheinmetall-Aktie und HENSOLDT-Aktie auf Rekordkurs - Gute Stimmung treibt auch RENK-Aktie anDie Aktien der deutschen Rüstungskonzerne Rheinmetall, HENSOLDT und RENK sind zum Auftakt der neuen Handelswoche weiter gesucht. Teilweise dürften die Papiere im Montagshandel neue Allzeithochs markieren.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »