Blutiges Treffen der Horror-Legenden: Slasher-Trailer zu 'Stream' mit 'Terrifier'-, 'Candyman' & 'Re-Animator'-Stars

Oliver Kube steht auf sog. "Elevated Horror", also auf Filme wie "Hereditary", "Der Leuchtturm" oder "The Witch". Zwischendurch darf es aber gern mal ein geradliniger Slasher, ein tougher Home-Invasion-Thriller, eine spaßige Zombie-Komödie oder ein blutiger Hai-Schocker sein.

Seit Dekaden tauchen sie immer wieder in Hauptrollen großer und wichtiger Beiträge zum Horror-Genre auf: Der Trailer zum Slasher-Horror „Stream“ präsentiert eine veritable Parade beliebter Stars von gestern und heute. Erkennt ihr sie alle?Der offenbar mit reichlich schwarzem Humor ausgestattete Slasher „Stream“ ist dagegen schon in den letzten Zügen der Nachbearbeitung angekommen, hat bisher aber noch keinen US-Starttermin.

Weiterhin unklar ist entsprechend aber auch noch, wann und auf welchem Weg „Stream" in Deutschland zu sehen sein wird.

Während das Paar verzweifelt versucht, seine Lieben am Leben zu halten, verwandelt sich der Spontanurlaub mehr und mehr in einen Albtraum. Das Ganze mutiert schließlich sogar in Richtung einer ebenso bizarren wie tödlichen Gameshow – moderiert von einem mysteriösen Typen namens Mr. Lockwood (Combs), der viel zu viel Spaß an dem Blutbad zu haben scheint …

Wenn ihr „Stream", „Terrifier 3" und andere wichtige Neustarts aller Genres – egal ob auf großer Leinwand, im Streaming oder fürs Heimkino – auf keinen Fall verpassen wollt, dann

