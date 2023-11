Blutiger Streit zwischen Brüdern und einem Mann in Hamburg

Um 0.30 Uhr kam es in einer Wohnung in der Dortmunder Straße in Hamburg zu einem blutigen Streit, dann heulten die Sirenen der Streifenwagen auf. In dem Mehrfamilienhaus kam es in der Nacht zum Donnerstag zum handfesten Streit zwischen zwei Brüdern und einem dritten Mann, der im Verlauf der Auseinandersetzung ein Messer zog und auf die Brüder einstach.„Er biss sich in meinem Kopf neben dem Auge fest“Polizei und Feuerwehr rückten mit mehreren Streifen- und Rettungswagen, einem Notarzt und Löschfahrzeug am Einsatzort an. Als die Polizisten die Wohnung stürmten, lagen die blutenden Brüder am Boden, daneben ein großes Messer.Der Tatverdächtige versuchte noch zu flüchten, konnte aber wenig später von der Polizei geschnappt und festgenommen werden. Er hatte blutverschmierte Hände und Blutspuren im Gesicht. Die Tatwaffe, das große Messer, konnte sichergestellt werden. Warum die Brüder mit dem Mann in Streit gerieten, ist bisher noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NTVDE: Hamburg & Schleswig-Holstein: Vereinzelt Krawalle zu Halloween in HamburgAktuelle Nachrichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Hamburg & Schleswig-Holstein: Eurocup: Hamburg Towers mit fünfter NiederlageZweimal standen die Veolia Towers Hamburg im Achtelfinale des Eurocups. Doch in dieser Saison läuft es beim Basketball-Bundesligisten auf internationaler Bühne nicht. Das Team verlor erneut.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Hamburg & Schleswig-Holstein: Hamburg gibt Arbeitsmarktzahlen für Oktober bekanntAktuelle Nachrichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Hamburg & Schleswig-Holstein: Hamburg dank Fernhochschulen bei Teilzeitstudierenden vornAktuelle Nachrichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

FOCUSONLINE: Mann greift im Familienstreit in Hamburg zum Messer und sticht auf Brüder einIn einer Wohnung in Hamburg-Langenhorn ist eine Auseinandersetzung blutig eskaliert: Ein junger Mann wurde mit einem Messer am Bauch verletzt und kam ins Krankenhaus.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Hamburg & Schleswig-Holstein: Unterkühlter Mann aus Schleswiger Stadthafen gerettetAktuelle Nachrichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕