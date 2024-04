Blutiger Ramadan in Somalia: Al-Shabaab verstärkt Angriffe

Im islamischen Fastenmonat hat die Terror miliz Al-Shabaab ihre Angriffe im Land am Horn von Afrika verstärkt. Bei einem Angriff der islamistischen Terror miliz Al-Shabaab auf die Stadt Balad sind in Somalia mindestens zwölf Menschen getötet worden. Ein Polizeisprecher sagte, die Islamisten hätten die Stadt von mehreren Seiten angegriffen. Auf Selbstmordanschläge an zwei Sicherheits-Checkpoints folgte ein Angriff der Al-Shabaab -Kämpfer, sagte der örtliche Polizeichef.

Nach heftigen Kämpfen habe verhindert werden können, dass die Islamisten die Stadt einnehmen. Unter den Opfern seien auch Zivilisten, hieß es. Die Terrormiliz selbst verbreitete über ihren Rundfunksender, Dutzende Sicherheitskräfte getötet zu haben. Balad gilt als strategisch wichtige Stadt, da sie auf der Route der Gütertransporte in die 36 Kilometer entfernte somalische Hauptstadt Mogadischu liegt

Somalia Al-Shabaab Angriffe Terror Ramadan

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nordbayern / 🏆 33. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Terrormiliz: Al-Shabaab greift mehrere Regierungsgebäude in Mogadischu anMogadischu – Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab hat drei strategisch bedeutsame Stadtteile in Somalias Hauptstadt Mogadischu angegriffen. Granaten

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Angriffe auf russische Ölraffinerien: Ukraine setzt Angriffe fortDie Angriffe auf russische Ölraffinerien sind eine wirksame Waffe der Ukraine. So macht das Land damit weiter - auch wenn sich die USA angeblich daran stören. Überblick über Geschehnisse in der Nacht.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Vereitelter Anschlag auf Stadion in Mogadischu : Bombengürtel des Attentäters tötet zwei MenschenErstmals seit 33 Jahren fand in Somalia wieder eine Fußball-Landesmeisterschaft statt – und wurde Ziel eines Selbstmordattentäters. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Diese Terrormiliz steckt hinter dem Anschlag in Moskau: Wer ist ISIS-K?Der Anschlag auf Besucher eines Konzerts nahe Moskau wirft auch in Westeuropa viele Fragen auf. Es gibt ein Bekennerschreiben eines Ablegers aus dem Terrornetzwerk des „Islamischen Staats“.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Diese Terrormiliz steckt hinter dem Anschlag in Moskau: Wer ist ISIS-K?Der Anschlag auf Besucher eines Konzerts nahe Moskau wirft auch in Westeuropa viele Fragen auf. Es gibt ein Bekennerschreiben eines Ablegers aus dem Terrornetzwerk des „Islamischen Staats“.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Diese Terrormiliz steckt hinter dem Anschlag in Moskau: Wer ist ISIS-K?Der Anschlag auf Besucher eines Konzerts nahe Moskau wirft auch in Westeuropa viele Fragen auf. Es gibt ein Bekennerschreiben eines Ablegers aus dem Terrornetzwerk des „Islamischen Staats“.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »