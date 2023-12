Bluetooth-Verbindungen durch »BLUFFS«-Angriff gefährdet

Eine strukturelle Schwäche von Bluetooth-Verbindungen wird durch den »BLUFFS«-Angriff ausgenutzt. Theoretisch sind so Milliarden Geräte in Gefahr; praktisch dürften sich diese Szenarien in Grenzen halten. Als eine der klassischen und gewohnten Verbindungsmöglichkeiten ist der Bluetooth-Standard heutzutage in unzähligen Geräten zu finden. Aufgrund dieser weitläufigen Verbreitung ist es umso wichtiger, dass eine Bluetooth-Verbindung nicht kompromittiert werden kann.

Der Eurecom-Sicherheitsforscher Daniele Antonioli, der die Schwachstellen ausfindig gemacht hat, nennt diese Art des Angriffs »BLUFFS«, was für »Bluetooth Forward und Future Secrecy« steht. Diebesteht aber immerhin bereits, da die möglichen Angriffsszenarien als eher unwahrscheinlich eingestuft werden - zumal die zuständige »Bluetooth Special Interest Group« (SIG) reagiert hat und weitere Sicherheitsempfehlungen ausgegeben hat.alle Geräte eingeschlossen, »die Secure Connections Pairing und Secure Simple Pairing in Bluetooth 4.2 bis 5.4 unterstützen«; also gewissermaßen alle modernen Geräte der letzten Jahr





GameStar_de » / 🏆 118. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Audio vom Fernseher über Amazon Firestick ausgebenMein Vater hat sich kürzlich Bluetooth Kopfhörer gekauft, der Fernseher hat jedoch kein Bluetooth.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

5G und stabilere Verbindungen: Telekom verbessert ihr Handynetz an der AutobahnHunderte neue Funkmasten sollen die Qualität des Handynetzes an den Autobahnen in Deutschland verbessern. Die Telekom nimmt nun den ersten in Betrieb – und ist damit im Vergleich zur Konkurrenz ungewöhnlich schnell.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Verschwundene Cum-Ex-Laptops: Familiäre Verbindungen zu RusslandSPD-Chefermittler Steffen Jänicke soll im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss Laptops entwendet haben. Vom Verfassungsschutz kamen zuvor Sicherheitsbedenken.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Verbindungen von und nach Amsterdam gestrichen: Orkantief „Emir“ sorgt für Flugausfälle am BERDie Fluglinie KLM streicht wegen eines Orkantiefs ihre Flüge zwischen dem Flughafen Berlin-Brandenburg und Amsterdam. Betroffene sollen umgebucht werden oder eine Rückerstattung erhalten.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes: Easter Eggs und mögliche Verbindungen zur OriginalreiheIn „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ dürfen sich Fans auf Easter Eggs zur Originalreihe freuen. Einige Indizien deuten sogar auf mögliche Vorfahr*innen von Katniss hin.

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes: Easter Eggs und Verbindungen zur OriginalreiheFans des „Die Tribute von Panem“-Franchise dürfen sich in dem Prequel „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ über so einige Anspielungen freuen, die den neuen Film mit der Originalreihe verbinden. Einige Easter Eggs sind recht offensichtlich, andere eher versteckter. Wir stellen euch hier sechs Querverweise vor, die uns aufgefallen sind.

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »