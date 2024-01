Bloomberg-Experte: Apple wird 2024 weniger Aufmerksamkeit auf das iPhone legen

Für Mark Gurman steht fest: Der Techkonzern Apple, der einen Großteil seiner Umsätze weiterhin mit seinem Erfolgssmartphone iPhone macht, wird 2024 gerade diesem Geschäftsbereich deutlich weniger Aufmerksamkeit zukommen lassen. Der Experte sieht das Gerät im Jahr 2024 im Wearables-Geschäft von Apple in den Hintergrund treten, während zeitgleich andere Geräte zunehmend das Spotlight einnehmen dürften.

Zwar werde dem iPhone 'natürlich' erneut ein Update verpasst, auf allzu tiefgreifende Änderungen sollten Apple-Fans dabei aber nicht hoffen. Demnach plane der US-Konzern, das Design des iPhone 15 unverändert zu belassen und lediglich die Bildschirmgröße der Pro-Version zu erhöhen. Für Modelle der unteren Preiskategorie sei unterdessen eine Aktionstaste vorgesehen und es werde eine neue spezielle Taste zum Aufnehmen von Videos geben, so Gurman in seinem jüngsten Newsletter 'Power On'





FinanzenNet » / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bernstein: Short-Position auf Tesla ist die beste Idee für 2024Das US-Analysehaus Bernstein schlägt Alarm für Tesla-Investoren: Eine Short-Position auf den Elektroautobauer sei 'die beste Idee für 2024', lautet die Empfehlung der Analysten. Sie sehen ein Abwärtsrisiko von beinahe 40 % gegenüber dem aktuellen Kurs und stufen Tesla (NASDAQ:TSLA) als düster ein.

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Stadt sucht Partner für Bürger-Budgets 2024/2025Potsdam - Der seit Jahren beliebte und gesamtstädtisch ausgerichtete Bürgerhaushalt wird auch im nächsten Jahr wieder um die dezentralen „Bürger-Budgets“ ergänzt. Diese wurden bereits im Jahr 2023 erfolgreich durchgeführt und ermöglichten so die Realisierung von unterschiedlichsten Projekte in allen Sozialräumen der Stadt.

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

„LOL: Last One Laughing“ Staffel 5: Fortsetzung kommt 2024, doch es geht schon im Dezember weiterComedy-Fans dürfen sich freuen: Staffel 5 von 'LOL: Last One Laughing' ist schon bestätigt. Wann geht es bei Amazon weiter und wer ist dabei?..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Bürgergeld, Autos, Cannabis: Das ändert sich 2024Cannabis soll 2024 legal werden, Mindestlohn und Bürgergeld steigen, Neuwagen bekommen zusätzliche Assistenzsysteme. Wir führen euch durch den Dschungel der Neuheiten.

Herkunft: swr3 - 🏆 62. / 61 Weiterlesen »

Verbraucher aufgepasst: Neuerungen & Gesetze - Das ändert sich 2024Änderungen beim Elterngeld, Erhöhung des Pflegegeldes, erweiterte Pfandpflicht - diese und andere Neuerungen und Gesetze treten 2024 in Kraft. Folgend ein Überblick.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Reformen und neue Wettbewerbe: Das ändert sich 2024 im Fußball​Für Fans, Spieler und Trainer ändert sich im Fußball-Jahr 2024 einiges. Neue Formate gibt es unter anderem in der Champions League. Das schürt auch die Sorge vor Überlastung.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »