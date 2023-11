BlizzCon 2023: Ankündigung von drei neuen World of Warcraft-Erweiterungen

Es wurde erwartet, dass auf der BlizzCon 2023 eine neue Erweiterung von World of Warcraft angekündigt wird. Blizzard hat jedoch beschlossen, den Fans und potenziellen Rückkehrern noch viel mehr zu bieten, um sie wieder zu begeistern. Daher hat Chris Metzen nicht nur eine neue Erweiterung angekündigt, sondern gleich drei! Die 'Worldsoul Saga' dreht sich um die Geschichte von Azeroth und der schlafenden Titanin

. Es handelt sich um einen zusammenhängenden Handlungsstrang, der viele lose Fäden zusammenführt und mehrere Geschichten zu einem würdigen Abschluss bringt. Das Ganze ist ein Mega-Projekt und umfasst drei Erweiterungen, die schneller veröffentlicht werden sollen. Das Ziel ist es, eine durchgehende, längere Story-Line zu erzählen, die sich über mehrere Jahre erstreckt

:

