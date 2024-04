Blizzard erwägt die Lizenzierung der Warcraft-Marke an externe Entwickler

Das nächste Spiel im Warcraft -Universum erscheint Ende 2024. Mit The War Within startet in WoW die große Worldsoul-Saga. Doch jetzt gibt's Hoffnung für ein Warcraft 4 - aber nicht von Blizzard selbst. Das Fantasy-Universum von Warcraft gehört auch im Jahr 2024 zu den beliebtesten und einflussreichsten in der Welt der Videospiele , Figuren wie Arthas, Thrall, Illidan und Sylvanas dürften nahezu jedem GameStar-Leser ein Begriff sein.

Doch Blizzard könnte nun an einem spannenden Wendepunkt stehen: Die Schöpfer der monumentalen Fantasy-Serie erwägen offenbar, die Warcraft-Marke an externe Entwickler zu lizenzieren.Kürzlich sprach John Hight, der General Manager der Warcraft-Serie, über die Zukunft der beliebten Marke. In einem Interview mit IGN zeigte sich Hight bemerkenswert offen für die Idee, die geliebte Warcraft-IP für Spin-off-Spiele an Dritte zu lizenzieren

