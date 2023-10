Blizzard Entertainment: Aufstieg und Fall eines Gaming-Unternehmens

Blizzard Entertainment. Der Name dürfte bei Spielerinnen und Spielern auf der ganzen Welt ziemlich unterschiedliche Gefühle hervorrufen. Während einige alte Fans sich voller Nostalgie an Klassiker wie „Warcraft III“ zurückerinnern, dürften alle, die das Unternehmen erst seit einigen Jahren kennen, vor allem die Skandale im Kopf haben.

Jules zeigt sämtliche Skandale, Erfolge und große Internet-Phänomene auf. Darunter auch einige vergangene „Perlen“, wie etwa der Versuch von Blizzard, in den Foren eine Real-Namen-Pflicht einzuführen. Etwas, das man in unter 24 Stunden wieder verworfen hatte.Das Video ist eine perfekte Mischung aus Nostalgie und gleichzeitig harter Realität, die alle Hoch- und Tiefpunkte von Blizzard und dessen Spielen zeigt.

Daher ist es auch wenig verwunderlich, dass das Video nach nur 2 Tagen bereits über 1.000.000 Aufrufe erhalten hat. Wer genau hinschaut, erkennt auch den einen oder anderen Artikel vom Kollegen Schuhmann im Video als QuellenmaterialAuch wenn das Video mit 84 Minuten extrem lang ist und vielleicht die Aufmerksamkeitsspanne von „Generation TikTok“ etwas strapaziert – für alle, die in den letzten Jahren Blizzard-Spiele gespielt haben, ist das gut investierte und unterhaltsame Zeit. headtopics.com

Ihr könnt in Diablo 4 die besten Items jetzt gezielt farmen – Spieler rechnen aus, wie lange das dauertDiablo 4: Besondere Items galten als „Verschwendung von Entwicklungszeit“, schreckten Fans ab, droppen jetzt viel häufigerDiablo 4 wird ein neues Action-RPG von Blizzard Entertainment, zu dem es im Vorfeld bereits Leaks gab. Auf der BlizzCon 2019 wurde es dann offiziell mit Traile...WoW Classic oder"Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing.

Twitch-Streamer Asmongold ätzt: „Hört auf, um 3 Uhr morgens Streams zu schauen, wenn ihr kein Geld habt!“

