Blitzschnelle Änderung bei Deutschlands EM-Trikot

Blitzschnelle Änderung bei Deutschland s EM-Trikot: Die Ziffer 4 wurde angepasst – das neue Design war beim Spiel der DFB-Frauen bereits zu sehen. Frankfurt – National wie international gab es in den vergangenen Tagen viel Wirbel um Deutschland s Trikot bei derim eigenen Land. Thema war die Ziffer 4 und deren Schreibweise .

Da sich Fans im Adidas-Fanshop bei der Trikot-Beflockung ihre Wunsch-Rückennummer aussuchen können, wäre beispielsweise auch die 44 möglich gewesen – die erinnerte wegen ihrer Schriftart an das „SS“-Symbol aus dem Zweiten Weltkrieg.In den sozialen Netzwerken wurden bereits etliche Entwürfe von solchen Deutschland-Trikots geposte

Deutschland EM-Trikot Ziffer 4 Schreibweise Adidas-Fanshop Rückennummer SS-Symbol Zweiter Weltkrieg Soziale Netzwerke Deutschland-Trikots

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tzmuenchen / 🏆 41. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Änderung an Nationalflagge auf Trikot der englischen Mannschaft sorgt für AufruhrNicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien wird derzeit eine hitzige Fußballtrikot-Debatte geführt. Nach einem 'spielerischen Update' der

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

'Doch, das ist ein Deutschland-Trikot' - DFB kontert gegen Trikot-KritikNürnberg - Sommermärchen in Pink: Das Auswärtstrikot der Männer für die Heim-EM sorgt für Ärger in der Fußball-Gemeinschaft. DFB und Adidas reagieren nun auf die Kritik und kontern mit einem Marketingvideo.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

DFB-Team: Debatte um Deutschlands EM-Trikot – Adidas äußert sichWeiße Hosen sind bei Frauen-Teams verpönt, weil sie während der Menstruation unpraktisch sind.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

DFB-Team: Debatte um Deutschlands EM-Trikot – Adidas gibt Statement abWeiße Hosen sind bei Frauen-Teams verpönt, weil sie während der Menstruation unpraktisch sind.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

DFB-Team: Debatte um Deutschlands EM-Trikot – Adidas bezieht StellungWeiße Hosen sind bei Frauen-Teams verpönt, weil sie während der Menstruation unpraktisch sind.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Nach Nazi-Wirbel um Deutschlands EM-Trikot: DFB-Debütantin lief mit der „neuen 4“ aufIn einer finanziellen Zwickmühle findet der Deutsche Fußball-Verband (DFB) seinen Rettungsanker in Nike! Mit einem fulminanten Deal, der satte 100 Millionen Euro jährlich einbringt, lässt Nike den langjährigen Partner Adidas, der etwa 50 Millionen Euro beisteuerte, weit hinter sich.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »