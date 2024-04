Blitzermarathon 2024: Erhöhte Geschwindigkeitskontrollen in Deutschland

Am Montag startet der Blitzermarathon 2024. Die Aktion findet vom 15. bis 21. April in den meisten deutschen Bundesländern statt. Wir verraten, wo Autofahrer bereits ab Montag aufpassen müssen.sollten sich Autofahrer auf eine Woche voller erhöhter Kontrollen einstellen. Die Aktion findet vom 15. bis 21. April statt, wobei der Haupttag der 19. April ist.

Es ist jedoch interessant zu bemerken, dass sich nicht alle Bundesländer an dieser Aktion beteiligen. Berlin, Niedersachsen, Saarland und Sachsen beteiligen sich nicht am Blitzermarathon. Als Gründe hierfür werden unter anderem Kapazitätsengpässe und Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Speed-Week genannt. Dennoch soll es eine erneute Durchführung des Blitzermarathons im Sommer geben, und zwar in der Woche vom 5. bis zum 11. August.

Die „Roadpol Operation Speed“ wird ebenfalls zeitgleich in vielen EU-Staaten durchgeführt, was einen gemeinsamen Schritt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit darstellt. Darüber hinaus sollten sich Autofahrer an ein Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe erinnern, das die Nutzung von Blitzer-Warn-Apps verbietet, sogar für Mitfahrer. Die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden bereits im November 2021 drastisch erhöht.

