Blitzer starten in Bielefeld - in dieser Woche wird an 26 Straßen geblitzt

Bielefeld. Die Stadt Bielefeld blitzt an großen und kleinen Straßen im Stadtgebiet. Die Blitzerstandorte im Überblick gibt’s hier, außerdem eine Karte zu den stationären Blitzern in der Stadt sowie eine Übersicht über alle anfallenden Bußgelder und Strafen für Temposünderinnen und Temposünder. In der Woche bis zum 4.

Vilsendorfer Str. Westkampweg Feldstr. Donauschwabenstr. Gildemeisterstr. Bünder Str. Meisenstr. Travestr. Cheruskerstr. Queller Str. Spenger Str. Verler Str. Windelsbleicher Str. Windmühlenweg An der Walkenmühle Auf dem Langen Kampe Friedhofstr. Am Meierteich Änderungen und spontane Anpassungen sind möglich; darüber hinaus ist grundsätzlich auch mit weiteren Messungen im gesamten Stadtgebiet zu rechnen.

