Blinder Fußgänger von PKW überfahren und verletzt

Am Freitag gegen 10.15 Uhr wollte ein blinder 57-jähriger Alzeyer mit einer Begleitperson den Fußgängerüberweg in der Alzeyer Klosterstraße überqueren. Beide Personen liefen bereits in der Fahrbahnmitte, als ein grauer PKW, möglicherweise ein BMW, aus Richtung der Hospitalstraße den Überweg in Richtung Nibelungenstraße überfuhr. Der PKW fuhr dabei über den Blindenstock des Sehbehinderten. Durch das ruckartige Entreißen des Stockes verletzte sich der Fußgänger dabei am Handgelenk.

Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalls bittet die Polizei in Alzey darum, sich zu melden (06731/911-2500). Dabei wäre es insbesondere wichtig, weitere Hinweise auf das geflüchtete Fahrzeug zu erhalten

