Bleirohre werden ab 2026 komplett verboten

Wer im Haus noch bleihaltige Wasserrohre hat, sollte sie schleunigst austauschen, da Bleirohre Anfang 2026 komplett verboten sind. Aber wie kann man prüfen, ob das eigene Heim betroffen ist? Ende Juni 2023 trat die neue Trinkwasserverordnung in Kraft. Sie sieht eine Pflicht zum Austausch alter Bleileitungen vor. Denn Blei kann schon in sehr kleinen Mengen gesundheitsgefährdend sein. Landkreis Osterholz. Blei im Trinkwasser kann schon in kleinen Mengen gesundheitsgefährdend sein.

Die Erfahrung lehrt, dass Blei vor allem über eine veraltete Wasserinstallation ins Trinkwasser gelangt. Wer im Haus noch bleihaltige Wasserrohre hat, sollte sie schleunigst austauschen, zumal Bleirohre in weniger als zwei Jahren komplett verboten sein werden. Alle Bleileitungen, aber auch Teilstücke sind zu entfernen oder stillzulegen. Denn auch kleinere Abschnitte aus Bleileitungen können in Kombination mit anderen metallenen Werkstoffen zu einem hohen Bleigehalt im Wasser führen

