Bleirohre: Verbot ab 2026 - Wie prüft man, ob das eigene Heim betroffen ist?

Wer im Haus noch bleihaltige Wasserrohre hat, sollte sie schleunigst austauschen, da Bleirohre Anfang 2026 komplett verboten sind. Aber wie kann man prüfen, ob das eigene Heim betroffen ist? Ende Juni 2023 trat die neue Trinkwasserverordnung in Kraft. Sie sieht eine Pflicht zum Austausch alter Bleileitungen vor. Denn Blei kann schon in sehr kleinen Mengen gesundheitsgefährdend sein. Blei im Trinkwasser kann schon in kleinen Mengen gesundheitsgefährdend sein.

Die Erfahrung lehrt, dass Blei vor allem über eine veraltete Wasserinstallation ins Trinkwasser gelangt. Wer im Haus noch bleihaltige Wasserrohre hat, sollte sie schleunigst austauschen, zumal Bleirohre in weniger als zwei Jahren komplett verboten sein werden. Alle Bleileitungen, aber auch Teilstücke sind zu entfernen oder stillzulegen. Denn auch kleinere Abschnitte aus Bleileitungen können in Kombination mit anderen metallenen Werkstoffen zu einem hohen Bleigehalt im Wasser führen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bleirohre werden ab 2026 komplett verbotenWer im Haus noch bleihaltige Wasserrohre hat, sollte sie schleunigst austauschen, da Bleirohre Anfang 2026 komplett verboten sind. Aber wie kann man prüfen, ob das eigene Heim betroffen ist?

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

– Neue Ableger sollen bis 2026 jährlich herauskommenDamit ihnen nicht langweilig wird, toben sich die Entwickler von SteamWorld auf kreativer Ebene immer besonders aus. So kommt es, dass die sechs…

Herkunft: ntower_de - 🏆 60. / 61 Weiterlesen »

Formel 1: Audi beschleunigt Übernahme von Sauber für Einstieg im Jahr 2026 - Hersteller vom Ehrgeiz getriebenAudi beschleunigt mit Blick auf den Formel-1-Einstieg im Jahr 2026 seine Vorbereitungen und wird den Sauber-Rennstall zu diesem Zweck komplett übernehmen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Bertelsmann-Chef Rabe kündigt Abschied für 2026 anDJ Bertelsmann-Chef Rabe kündigt Abschied für 2026 an - Zeitung FRANKFURT (Dow Jones)--Bertelsmann-Chef Thomas Rabe hat für Ende 2026 seinen Abschied aus dem Unternehmen angekündigt. 'Bis Ende 2026

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

'Ich möchte dann frei sein': Bertelsmann-Chef Rabe will 2026 aufhörenSeit 2012 ist Thomas Rabe Chef von Bertelsmann. Doch inzwischen plant er seinen Ausstieg und nennt im Zeitungsinterview einen konkreten Termin. Außerdem findet er deutliche Worte für Mitarbeitende mit Sympathien für die AfD.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Gültig ab Frühjahr 2026: EU bekommt einheitliches Regelwerk für KIVon Gesichtserkennung bis zur Auswertung von Finanzdaten: Mit hoher Geschwindigkeit wird Künstliche Intelligenz für verschiedene Bereiche entwickelt. Doch der Einsatz ist bisher eine rechtliche Grauzone. Das will Brüssel mit einem Regelwerk für die EU nun ändern. Doch es gibt Kritik.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »