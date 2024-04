Bleibt Julian Nagelsmann nach der EM Bundestrainer?

📆 04.04.2024 15:54:00

📰 tzmuenchen ⏱ Reading Time:

26 sec. here

12 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 49%

Publisher: 63%

Julian Nagelsmann,Bundestrainer,DFB

Beim DFB dürfte bald einiges passieren. Auch Rudi Völlers Zukunft könnte bis dahin geklärt sein. Aussuchen, wie und ob es für ihn nach dem Turnier als Bundestrainer weitergeht. „Er hat viele Anfragen“, bestätigte Rudi Völler am Mittwochabend vor dem Halbfinale im DFB-Pokal zwischen Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen (0:4). Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar auch mit dem 36-Jährigen. Darüber hinaus suchen auch der FC Liverpool und der FC Barcelona einen neuen Übungsleiter für die kommende Saison. Also kein einfaches Unterfangen für den DFB, Nagelsmann über die EM hinaus an den Verband zu binden. Ungeklärte Zukunft: Die Verträge von Bundestrainer Julian Nagelsmann (l.) und DFB-Sportdirektor Rudi Völler laufen nach der EM im Sommer aus. © IMAGO / Kessler-Sportfotografie/Team 2 „Das wäre unser großer Wunsch“, formulierte es Sportdirektor Völler und hofft dabei auf die emotionale Schiene