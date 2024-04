Blatter und Platini: Richterwechsel vor Berufungsprozess

Joseph Blatter und Michel Platini sind 2022 in der Schweiz vom Vorwurf des Betrug s freigesprochen worden. Vor dem Berufungsprozess gibt es nun eine weitere Gerichtsentscheidung. Vor dem Berufungsprozess gegen die beiden früheren Fußball-Spitzenfunktionäre Joseph Blatter und Michel Platini müssen die Richterinnen und Richter ausgetauscht werden. Es bestehe sonst das Risiko der Befangenheit, befand das Schweizerische Bundesgericht in Lausanne in einem Entscheid, der veröffentlicht wurde.

Blatter (88), früherer Präsident des Weltverbands FIFA, und Platini (68), ehemaliger Chef der Europäischen Fußball-Union UEFA, waren 2022 vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen worden. Aus Sicht der Anklage hatte Blatter dem Franzosen 2011 unrechtmäßig eine Millionenzahlung zugeschanzt. Die Bundesanwaltschaft hatte gegen die Freisprüche Berufung eingeleg

