Blake Griffin beendet seine Karriere in der NBA

Blake Griffin stand in der NBA für Spektakel, seine krachenden Dunks werden auf ewig in Erinnerung bleiben. Nun hat sich der 35-Jährige dazu entschieden, seine Karriere zu beenden."Ich habe mir nie ausgemalt, dass ich derjenige bin, der einen Brief im Rahmen seines Rücktritts schreibt", teilte Blake Griffin über die sozialen Medien mit und machte dann genau das.

Der Power Forward bedankte sich in jenem Schreiben für jeden einzelnen Moment seiner Karriere. Nicht nur die guten, auch die weniger guten."Ich bin ebenso dankbar für die nicht so guten Zeiten, die Niederlagen, die Verletzungen, die vielen Untersuchungen", so Griffin, der sich bei vielen Weggefährten, Freunden und natürlich seiner Familie bedankte.

Griffin wurde im NBA-Draft 2009 an erster Stelle von den Los Angeles Clippers ausgewählt. Bei jenem Verein verbrachte er die beste und zugleich längste Zeit seiner Karriere . Die Zeit bei den Clips fing allerdings alles andere als gut an, denn der neue Mann brach sich in der Vorbereitung die Kniescheibe und fiel die komplette Saison aus.In der Spielzeit 2010/11 startete Griffin dann richtig durch, machte alle 82 Spiele und erzielte im Schnitt 22,5 Punkte.

2018 beendete Griffin seine Zeit bei den Clippers und zog weiter nach Detroit, 2021 ging es nach Brooklyn zu den Nets. In der Saison 2022/23 stand der Big Man bei den Celtics unter Vertrag, machte aber nur 41 Spiele. Der Körper machte, wie so oft in seiner Karriere nicht richtig mit. Immer wieder wurde der hochtalentierte Basketballer von Verletzungen zurückgeworfen.

Blake Griffin NBA Karriereende Dankbarkeit

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



kicker_BL / 🏆 117. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bundesliga: Martin Fenin stellt sich Alkoholsucht - für seine kleine Tochter!Der Alkohol zerstörte seine Fußball-Karriere, zumindest seine Familie möchte der Ex-Frankfurter unbedingt retten.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Ronnie O'Sullivan arbeitet mit Sportpsychologen zusammenRonnie O'Sullivan spricht über seine Karriere und seine Zusammenarbeit mit dem Sportpsychologen Steve Peters.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Fortuna Düsseldorf: Adam Bodzek beendet seine KarriereNach über 400 Profi-Einsätzen beendet Adam Bodzek im Sommer seine aktive Fußball-Karriere. Der 38 Jahre alte Defensivmann hält Fortuna Düsseldorf aber die Stange und wechselt als Trainer ins Nachwuchsleistungszentrum.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Ski-Ass beendet „kurz und schmerzlos“ seine Karriere im Sessellift und erlaubt sich Obama-ScherzIngemar Stenmark, ein legendärer schwedischer Skifahrer, dominierte in den siebziger und achtziger Jahren den Slalom und Riesenslalom. Mit sechsundachtzig Weltcup-Siegen setzte er einen lang ungeschlagenen Rekord.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Adam Cianciarulo beendet mit 27 seine KarriereNach dem Ende der Supercross-Saison im Mai wird Kawasaki-Werksfahrer Adam Cianciarulo seine Karriere beenden. Cianciarulo galt als Supertalent, dessen Karriere immer wieder durch Verletzungen ausgebremst wurde.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Roberto Blanco enttäuscht: Zu Beginn versuchte man, seine Karriere „zu boykottieren“Seit 2013 sind Schlagersänger Roberto Blanco und Luzandra Strassburg verheiratet. Gemeinsam musste das glückliche Paar vor kurzem eine beängstigende Situation durchstehen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »