Black Panther-Regisseur plant angeblich Akte X Reboot

Der Regisseur von Black Panther , Ryan Coogler , plant angeblich ein Reboot der legendären Sci-Fi-Serie Akte X . Gillian Anderson hat nun verraten, ob sie sich eine Rückkehr vorstellen könnte. Die Serie lief über 25 Jahre und 11 Staffeln und gilt als eine der legendärsten Sci-Fi-Serie n aller Zeiten. Seitdem die letzte Episode im Jahr 2018 ausgestrahlt wurde, gibt es immer wieder Gerüchte über eine mögliche Rückkehr.

Coogler äußerte bereits im Frühjahr 2023 den Wunsch, die Serie in neuem Gewand für Disney zurückzubringen und erklärte, dass er daran arbeitet. Es war bisher nicht bekannt, ob die Stars der Serie für das Reboot zurückkehren würden. Nun hat sich Gillian Anderson, eine Ikone von Akte X, dazu geäußert. In Interviews wurde sie immer wieder gefragt und antwortete stets mit 'Nein, das wird nicht passieren'

