Black Friday: Sind die Rabatte wirklich so hoch?

Für den Handel steht heute einer der umsatzstärksten Tage des Jahres an: Zum Black Friday werben viele Shops mit Sonderangeboten. Doch spart man wirklich so viel? Zahlreiche Studien zeigten vor allem zwei Dinge. Einmal, dass die Höhe der Rabatte sehr stark damit zusammenhänge, welche Produkte man sucht. Und zweitens, dass die Preisnachlässe nicht so hoch seien, wie oft in der Werbung suggeriert.

Allerdings lag der durchschnittliche Rabatt bei nur etwa 6 Prozent im Vergleich zu den Preisen im Vormonat. Dies lasse sich sehr einfach erklären. Die Händler bezogen sich in ihrer Werbung nicht auf den Preis, zu dem die Waren angeboten wurden, sondern auf die unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller. warnt davor, sich von angeblichen Rabatten blenden zu lassen. Denn Bei welchen Produkten gibt es die größten Rabatte? Besonders gut sparen kann man vor allem bei Unterhaltungselektronik, sprich Kopfhörern, Videospielkonsolen, Fernsehgeräten, Musikboxen und Computerzubehör. Zudem gebe es fast jedes Jahr Ausreißer, also Produktgruppen, für die es größere Rabatte gebe





