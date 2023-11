Black Friday: Händler hoffen trotz schwieriger Lage auf hohe Umsätze

Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 24. November und markiert den Auftakt für die Black Week. Aber eigentlich hat die Aktion längst begonnen, sie erstreckt sich vielfach längst auf den halben November. Otto, Saturn und andere Händler haben einen Black-Friday-Vorverkauf eingeführt und bieten schon ein oder zwei Wochen vorher reduzierte Preise für Spielkonsolen, Computer, Wasch- und Kaffeemaschinen und vieles mehr. Aber die Vorzeichen sind in diesem Jahr nicht gut.

Der Name des Aktionstages, der an den Zusammenbruch der New Yorker Börse im Jahr 1929 erinnert, ist unfreiwillig aktuell. Pandemie, Kriege: Die Händler sind nach den schwierigen Jahren besonders auf hohe Umsätze angewiesen, aber viele Menschen sind nicht in Kauflaune. Kann die Aktion trotzdem ein Erfolg werden? Das Potenzial ist groß. 70 Prozent der Deutschen wollen an den Tagen rund um den Black Friday laut einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung PwC gezielt nach Angeboten suchen. Sie wollen demnach im Durchschnitt 281 Euro ausgeben, das sind acht Euro weniger als im vergangenen Jahr





Black Friday & Cyber Monday 2023 – Daten auf einen BlickDer Black Friday findet 2023 am 24. November statt. Doch das ist nicht das einzige Datum, das sich Schnäppchenjäger rot im Kalender markieren sollten, denn: Nach Black Friday ist vor Cyber Monday, der folglich auf Montag, den 27. November, fällt. Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Co. fangen allerdings schon ein paar Tage früher an, sodass sich der Singles Day am 11.11.2023 mittlerweile als Startschuss in die vorweihnachtliche Shopping-Saison etabliert hat. Hier nochmal alle wichtigen Termine für 2023 auf einen Blick:11.11.2023: Singles Day24.11.2023: Black Friday27.11.2023: Cyber MondayAuch unter anderen Bezeichnungen wie Cyberweek, Red Friday oder Black November versprechen Amazon, MediaMarkt, Apple und andere Händler/Hersteller um den Black Friday 2023 herum die besten Angebote des Jahres. Wer am Black Friday bei Amazon nach Lust und Laune shoppen möchte, sollte am besten Prime-Mitglied sein, denn dann habt ihr gleich mehrere Vorteile. Falls ihr den Service nur für die Cyberweek 2023 nutzen möchtet, solltet ihr im November Prime 30 Tage lang kostenlos testen und nach dem Event einfach wieder kündigen.Amazon-Deals: Die besten aktuellen Angebote im ÜberblickDamit ihr nicht mehr lange warten müsst, haben wir schon vor dem Black Friday einen Blick auf die aktuellen Amazon-Deals geworfen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen

Black Friday Leak: Diese 30 Produkte wurden bestelltSeit Freitag läuft die Black Friday Woche bei Amazon. Bei den unzähligen reduzierten Angeboten ist es schon von Vorteil, wenn man weiß, welche Produkte die Masse besonders oft gekauft hat. Daher haben wir eine Statistik geleakt, die zeigt, welche Produkte besonders oft bestellt wurden. Einige Produkte aus der Liste sind inzwischen auch nicht mehr zum Black-Friday-Preis zu haben, aber die große Mehrzahl der Topseller ist noch verfügbar. Kleine Helfer für Autofahrer waren bislang am Black Friday besonders stark nachgefragt. Der Blitzerwarner von Ooono schafft es tatsächlich auf Platz 1 und kein anderes Produkt wurde in den letzten drei Tagen häufiger bestellt. Besonders praktisch ist hier, dass keine App gestartet werden muss, um während der Autofahrt von Blitzern oder Gefahren gewarnt zu werden. Allerdings sollten Sie mal überprüfen, ob das Hilfsmittel in jedem Land legal eingesetzt werden darf. Genauo stark nachgefragt waren bislang elektronische Parkscheiben, die bei der Ankunft automatisch die Zeit erfassen

