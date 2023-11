Black Friday 2023: Die besten Angebote bei Amazon und anderen Shops

Der Black Friday 2023 lockt am 24. November unter anderem bei Amazon mit den größten Rabatten des Jahres. Der Online-Händler und viele weitere Shops haben ihre Preise noch einmal gesenkt. Welche Angebote sich jetzt lohnen? Wir verraten es Ihnen. Der Black Friday 2023 ist seit den Morgenstunden des 24. November in vollem Gang. Die Preise vieler Produkte sind trotz vorheriger Angebote noch einmal gesunken. Speziell Amazon überschlägt sich fast mit riesigen Rabatten.

Welche Deals sich bei Amazon aber auch weiteren Shops lohnen, prüfen wir für Sie regelmäßig und halten Sie hier auf dem Laufenden.2023 alles parat. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, suchen, sortieren und bewerten wir für Sie die besten Angebote. Schauen Sie daher gern regelmäßig vorbei und lassen Sie sich von uns. Wie immer gilt: Schnell sein lohnt sich am Black Friday. Denn alle Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht und Amazon sorgt vor allem mit sogenannten Blitz-Deals für kurzfristige Mega-Schnäppche





Interesse am Black Friday auf Rekordhoch: 81 Prozent möchten am Black Friday einkaufen
Oberhausen (ots) - Am 24. November 2023 ist es wieder so weit: Der Handel feiert am Black Friday 2023 mit speziellen Aktionen und Sonderangeboten 24 Stunden lang den Auftakt des Weihnachtsgeschäfts.

Black Friday & Cyber Monday 2023 – Daten auf einen BlickDer Black Friday findet 2023 am 24. November statt. Doch das ist nicht das einzige Datum, das sich Schnäppchenjäger rot im Kalender markieren sollten, denn: Nach Black Friday ist vor Cyber Monday, der folglich auf Montag, den 27. November, fällt. Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Co. fangen allerdings schon ein paar Tage früher an, sodass sich der Singles Day am 11.11.2023 mittlerweile als Startschuss in die vorweihnachtliche Shopping-Saison etabliert hat. Hier nochmal alle wichtigen Termine für 2023 auf einen Blick:11.11.2023: Singles Day24.11.2023: Black Friday27.11.2023: Cyber MondayAuch unter anderen Bezeichnungen wie Cyberweek, Red Friday oder Black November versprechen Amazon, MediaMarkt, Apple und andere Händler/Hersteller um den Black Friday 2023 herum die besten Angebote des Jahres. Wer am Black Friday bei Amazon nach Lust und Laune shoppen möchte, sollte am besten Prime-Mitglied sein, denn dann habt ihr gleich mehrere Vorteile. Falls ihr den Service nur für die Cyberweek 2023 nutzen möchtet, solltet ihr im November Prime 30 Tage lang kostenlos testen und nach dem Event einfach wieder kündigen.Amazon-Deals: Die besten aktuellen Angebote im ÜberblickDamit ihr nicht mehr lange warten müsst, haben wir schon vor dem Black Friday einen Blick auf die aktuellen Amazon-Deals geworfen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen

Best Black Friday Straight Talk Deals: Early Apple iPhone, Google Pixel, Samsung Galaxy & More Sales Rounded Up by Spending Lab
Black Friday 2023 sales experts are comparing all the best early Straight Talk deals for Black Friday 2023, featuring the top offers on Android phones & iPhones

Black Friday 2023: Diese Geheimtipp-Deals sind schon gestartetEnde November steht bei Amazon und vielen anderen Händlern wieder das größte Shopping-Event des Jahres an: der Black Friday. Aber auch der Singles Day sowie der Cyber Monday versprechen erfahrungsgemäß die besten Schnäppchen des Jahres. Wir verraten euch, welche Termine ihr euch dick im Kalender anstreichen solltet.

Black Friday 2023: Alle Infos zum größten Shopping-Tag des Jahres
Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Black Friday, an dem sich Verbraucher über satte Rabatte bei einer Menge Onlinehändler freuen können. Der Black Friday 2023 steht vor der Tür und Millionen von

Wann ist Black Friday 2023: Alles, was Sie wissen müssen – und die besten Sale-Angebote vorab
Der November ist die perfekte Zeit, um in Klassiker und Trends zu investieren.

