Bitpanda bereitet sich auf neue Krypto-Regulierung vor

Die europäische Finanzindustrie rüstet sich für den Geltungsbeginn der neuen Krypto- und Digital-Assets-Regulierung Micar (Markets in Crypto Assets Regulation) per Ende 2024. Bitpanda befindet sich bereits in den Vorbereitungen und ist in guten Gesprächen mit den Aufsehern. Philipp Bohrn, Vice President für Compliance und Public Affairs bei Bitpanda, betont die Bedeutung von Geldwäscheverhinderung und Verbraucherschutz.





boersenzeitung » / 🏆 76. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Bemühungen der SEC, Krypto-Experten einzustellen, werden durch die eigene Krypto-Besitz-Politik vereiteltDie SEC steht vor einer ironischen Hürde, da ihre eigene Politik die Fähigkeit der Behörde behindert, Krypto-Experten zu rekrutieren

Herkunft: de_cryptonews - 🏆 65. / 61 Weiterlesen »

Krypto-Experte: Darum ist die Regulierung von Bitcoin, Ethereum & Co. notwendigZwar nehmen die Forderungen nach der Regulierung von Kryptowährungen zu, Krypto-Fans befürchten jedoch, dass die Maßnahmen der Behörden den Sektor bremsen. Experte Matt Van Buskirk zählt zu den Befürwortern einer Regulierung, dabei müssten aber unbedingt einige Besonderheiten bedacht werden, um die Branche nicht abzuwürgen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Krypto-Regulierung made in Kenya: Ein revolutionärer Ansatz?Blockchain-Pionierarbeit in Kenia: Entwicklung des ersten Krypto-Gesetzentwurfs durch Branchenvertreter beauftragt Straße in Nairobi, Kenia, Quelle: pixabay.com In einer bemerkenswerten Entwicklung, die

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Krypto News: BlackRock beantragt Ethereum ETF - Anleger setzen auf diesen neuen 10x Krypto-PresaleKrypto News: BlackRock beantragt Ethereum ETF - Anleger setzen auf diesen neuen 10x Krypto-Presale

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Blockpit erwirbt die konkurrierende Steuerplattform Accointing, um die EU-Krypto-Steuerdienste zu verbessernBlockpit, ein in Österreich ansässiger Krypto-Steuerdienstleister, hat seine konkurrierende Plattform Accointing von dem Krypto-Datenunternehmen Glassnode übernommen.

Herkunft: de_cryptonews - 🏆 65. / 61 Weiterlesen »

Abwanderung von Krypto-Unternehmen aus den USA: Coinbase vergleicht Krypto-Exodus mit HalbleitersektorCoinbase-Rechtschef Paul Grewal warnt die US-Behörden vor einer Vernachlässigung des Krypto-Sektors. So wie einst beim Halbleitersektor dürfte sich die mangelnde Unterstützung der Cyber-Firmen als fatal für die USA herausstellen, meint Grewal.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »