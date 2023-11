Bitcoin wieder über 35.000 Dollar - Solana (SOL) nicht aufzuhalten

Den vollständigen Artikel lesen ...Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen!Hier klicken

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Euro Dollar Kurs: Darum fällt der Euro unter 1,06 US-DollarDer Euro hat am Dienstag im Verlauf zuvor erzielte Gewinne abgegeben und ist unter 1,06 US-Dollar gefallen.

FOLLOW_THE_G: Mark Zuckerberg verbrennt Geld: 44.000.000.000 Euro sind wegMark Zuckerbergs Traum vom Metaverse wird immer mehr zum finanziellen Alptraum. Die Abteilung Reality Lab von Meta hat inzwischen Verluste von mehr als 44 Milliarden Euro eingefahren. Dennoch will Zuckerberg an seinem ehrgeizigen Projekt festhalten. Die Verluste würden weiter steigen, kündigt er an.

FINANZENNET: Euro Dollar Kurs: Daum zeigt sich der Euro zum Dollar nach dem Fed-Leitzinsentscheid etwas tieferDer Kurs des Euro hat am Mittwoch von der erwartungsgemäßen Leitzinsentscheidung in den USA keine klaren Impulse bekommen.

FINANZENNET: Euro Dollar Kurs: Daum zeigt sich der Euro zum Dollar vor dem Fed-Leitzinsentscheid etwas tieferDer Kurs des Euro ist vor der Leitzinsentscheidung in den USA etwas gefallen.

FINANZENNET: Revolution im Bitcoin-Mining: Wie Bitcoin Minetrix den Markt verändert und Investoren begeistertRevolution im Bitcoin-Mining: Wie Bitcoin Minetrix den Markt verändert und Investoren begeistert

FINANZENNET: Euro Dollar Kurs: Daum zeigt sich der Euro zum Dollar vor dem Fed-Leitzinsentscheid stabilDer Kurs des Euro hat sich nach seinen deutlichen Vortagesschwankungen am Mittwoch recht stabil gehalten.

