Bitcoin-Wale könnten für Kursrutsche verantwortlich sein

Mit dem Anstieg des Bitcoin -Kurses sehen viele frühe Investoren die Chance, durch den Verkauf eines Teils ihrer Bestände beträchtliche Gewinne zu realisieren. Je umfangreicher die gehaltenen Bitcoin -Mengen einer Person sind, desto stärker kann sich deren Verkauf sentscheidung auf den Marktpreis auswirken, da bei einem Verkauf schlagartig das Angebot steigt und somit den Preis drückt.

Insbesondere Wallets mit großen Bitcoin-Mengen, die in der Krypto-Szene als 'Wale' bezeichnet werden, spielen eine entscheidende Rolle bei der Preisentwicklung der Kryptowährung. In der Krypto-Gemeinschaft wird daher intensiv darüber diskutiert, wann diese großen Wale ihre Bestände verkaufen könnten und welche Folgen dies für den Bitcoin-Kurs haben wird

