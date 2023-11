Bitcoin Minetrix Presale erreicht $3 Mio. Meilenstein, da der Bitcoin-Preis über $34k steigt

Dies geschieht in einer Zeit, in der die Bitcoin-Märkte durch die mit Spannung erwartete (aber noch unbestätigte) Zulassung von BTC Spot ETFs gestärkt werden.In der Tat verfolgen BTC-Trader die 10 Bitcoin Spot ETF-Anträge sehr aufmerksam auf Anzeichen von Fortschritten, wie z.B. Ticker-Listungen bei der DTCC. Der jüngste Neuzugang ist ein neuer Antrag von VanEck, der am Montag, den 30. Oktober eingereicht wurde.

Die Aufregung um Bitcoin-ETFs scheint eine Trotzreaktion in der Bitcoin-Performance auf der Kette ausgelöst zu haben, die einen Wendepunkt in den vergangenen Zyklen markiert.(SSRO – ein Maß dafür, ob die Märkte in Stablecoins oder Bitcoin gesättigt sind) zeigt ein neues Allzeithoch von 4,13, da die Trader ihre Portfolios offenbar mit Bitcoin beladen haben.

Das letzte Mal, als dies im Juni 2019 der Fall war, fiel es jedoch mit einem massiven Abwärtsschub beimEinzigartig ist, dass trotz der aggressiven Umschichtung von Stablecoins zu Bitcoin im letzten Monat das Reserve-Risiko extrem niedrig geblieben ist – was darauf hindeutet, dass die Märkte großes Vertrauen in das aktuelle Risiko-Ertrags-Verhältnis von BTC haben.

Obwohl eine solche Entwicklung voraussetzt, dass BTC erheblichem fundamentalen Gegenwind trotzt, wie z.B. erhöhten geopolitischen Risiken im Nahen Osten und makroökonomischen Zwängen wie einer Fed, die mit hartnäckiger Inflation auf Kriegsfuß stehtEin Branchenexperte rechnet mit einem bemerkenswerten Anstieg des Bitcoin-Wertes und prognostiziert einen möglichen Anstieg auf 135.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Revolution im Bitcoin-Mining: Wie Bitcoin Minetrix den Markt verändert und Investoren begeistertRevolution im Bitcoin-Mining: Wie Bitcoin Minetrix den Markt verändert und Investoren begeistert

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Leichte Verluste: So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am VormittagSo bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am NachmittagKryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Formel 1: Großer Preis von Brasilien live und kostenlos empfangbarAm kommenden Sonntag steht der Große Preis von Brasilien in der Formel 1 an. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Rennen dabei live und kostenlos auf seinen Plattformen.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

COMPUTERBASE: Preis-Leistungs-Sieger Kombi für Star Citizen auf UltraHi zusammen, teures Vorhaben - will mit meiner Freundin anfangen und muss 2x ein System kaufen. Idealerweise bis 1200 EUR pro System. Welche GPU + CPU + Mainboard + RAM Kombination könnt ihr empfehlen? VG 1. Möchtest du mit dem PC spielen? STAR CITIZEN WQHD (2560x1440) Hoch bis Ultra...

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen ⮕

FOLLOW_THE_G: Elon Musk verkauft limitiertes Tesla-Produkt – der Preis ist ein schlechter WitzNeben dem Auto auch ein Bier kaufen? Tesla macht es möglich und bringt euch das limitierte Tesla-Bier für einen stolzen Preis nach Hause.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen ⮕