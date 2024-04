Bitcoin-Kurs steigt wieder über 66.000 US-Dollar

Der Kurs stieg wieder über die Schwelle von 66.000 US-Dollar und lag zuletzt bei 66.341,99 US-Dollar.Am Freitag war der Bitcoin noch mit rund 71.000 US-Dollar bewertet worden. Am Samstag stürzte er dann auf unter 62.000 US-Dollar. Mit dem aktuellen Kurs von rund 66.000 US-Dollar liegt die älteste Kryptowährung in diesem Jahr aber immer noch rund 50 Prozent im Plus.

"Nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage könnte dies zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises führen, wenn die Nachfrage weiterhin die nun kleiner werdende Angebotsausweitung übersteigt." Erholungskurs durch Gerüchte aus Hongkong gestütztDie Kurserholung bei Bitcoin - und auch Ethereum - zum Wochenstart ist des Weiteren auch eine Reaktion der Märkte auf positive Marktnachrichten aus Hongkong.

