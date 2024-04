Bitcoin-Kurs sinkt am Dienstag

Der Kurs des Bitcoin ist am Dienstag gesunken. Am Mittag wurden nur rund 65.300 US-Dollar für einen Bitcoin bezahlt – in der Nacht zum Dienstag war es noch um einiges mehr. Am Dienstag ist der Kurs des Bitcoin deutlich gesunken. Auf der Kryptowährungsbörse Bitfinex wurden am Mittag rund 65.300 US-Dollar (rund 61.000 Euro) für einen Bitcoin gezahlt. In der Nacht zum Dienstag hatte er noch fast 70.000 Dollar (etwa 65.000 Euro) gekostet.

„Der jüngste Ausverkauf könnte auf einen Liquiditätsmangel am langen Osterwochenende zurückzuführen sein“, sagte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. „Die dünne Liquidität hat zum wiederholten Mal etwaige Hoffnungen auf einen Gipfelsturm zunichtegemacht.“ Der Bitcoin hat seit seinem Höchststand von fast 74.000 Dollar (rund 69.000 Euro) Mitte März etwa zehn Prozent an Wert verlore

