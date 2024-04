Bitcoin-Kurs fällt unter 63.500 US-Dollar

Der Kurs lag unter 63.500 US-Dollar. Am Mittag war er in der Spitze noch fast über 67.000 Dollar gestiegen. Am Freitag hatte der Bitcoin sogar noch bei rund 71.000 Dollar notiert, bevor ihn der Angriff Irans auf Israel unter 62.000 Dollar gedrückt hatte. Auch an den Aktienmärkten hatte sich am Montag die zunächst überraschend entspannte Haltung im späteren Geschäft in Luft aufgelöst.

Am kommenden Samstag wird die Belohnung für das Berechnen neuer Bitcoins halbiert - zum vierten Mal in der Geschichte der Währung. In der Vergangenheit folgten den Halvings stets neue Kursgewinne. Erholungskurs durch Gerüchte aus Hongkong gestütztDie zwischenzeitliche Kurserholung bei Bitcoin - und auch Ethereum - zum Wochenstart war unterdessen auch eine Reaktion der Märkte auf positive Marktnachrichten aus Hongkong.

