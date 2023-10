Bitcoin in Krisenzeiten: Ein sicherer Hafen oder ein riskantes Unterfangen?

In den letzten Jahren hat Bitcoin nicht nur die Finanzwelt, sondern auch die Öffentlichkeit ein ums andere Mal fasziniert. Der Pionier und die bedeutendste aller Kryptowährungen hat eine rasante Entwicklung durchlaufen, die von spektakulären Kursanstiegen bis hin zu tiefen Korrekturen reicht.

Wie hat sich Bitcoin im Vergleich zu traditionellen Anlageklassen während der jüngsten globalen Krisen verhalten? Kann Bitcoin also als „sicherer Hafen“ in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten wie dem Nahostkonflikt oder dem Russland-Ukraine-Krieg angesehen werden?

In letzter Zeit war oft im Zusammenhang mit Bitcoin von einer „Flucht in die Qualität“ zu lesen? Worauf bezieht sich dieser Ausdruck? Die Hoffnung auf die Genehmigung von Spot Bitcoin-ETFs in den USA hat sicherlich auch zu dem starken Kurszuwachs von Bitcoin in den letzten Tagen beigetragen. Ein solcher ETF würde Großinvestoren eine attraktive Möglichkeit bieten, über die etablierten Strukturen der Wall Street ein Asset zu kaufen, das direkt mit echten Bitcoin gedeckt ist. Die Anzeichen, dass die Börsenaufsicht die Genehmigung bald erteilen wird, verdichteten sich in den vergangenen Tagen. headtopics.com

Ja, Bitcoin hat sich in den letzten Jahren als eine robuste und wachsende Anlageklasse etabliert, die mittlerweile auch in den Köpfen der ganz großen Finanzelite angekommen ist. Allerdings, wie bei jeder Investition, gibt es natürlich Risiken, die sich zumindest kurzfristig auf das eigene Portfolio auswirken können. Zu den Hauptbedenken gehören die Volatilität von Bitcoin, regulatorische Unsicherheiten und technologische Risiken wie potenzielle Fehler im Quellcode.

