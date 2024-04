Bitcoin fällt unter 70.000 US-Dollar

Während Gold ein neues Allzeithoch markiert, ist der Bitcoin deutlich unter die Marke von 70.000 US-Dollar gefallen. Das treibt aktuell den Abverkauf bei der Kryptowährung und so stehen die Chancen auf eine Erholung:kräftig nachgegeben. Bis zeitweise auf 65.000 US-Dollar ging es mit der Mutter aller Kryptowährungen nach unten, die anschließend ebenfalls die Altcoins mit in die Tiefe riss.

Ursache für den Abverkauf dürften die Liquidierung von 1,5 Milliarden US-Dollar an Derivatepositionen und Abflüsse aus den Spot-ETFs in den USA sein. Besonders beachtlich ist, dass der Kursverfall bei der Kryptowährung kaum fünf Minuten dauerte – ein sogenannter Flashcrash. Damit nährt sich Bitcoin aktuell der wichtigen 50-Tage-Linie bei 63.000 US-Dollar. Der gleitende Durchschnitt sollte im Idealfall nicht unterschritten werden, da ansonsten der weitere Aufwärtstrend in Gefahr geraten könnte. Ebenfalls ein Belastungsfaktor für die digitale Währung dürfte der zuletzt starke US-Dollar gewesen sei

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



boerseonline / 🏆 79. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bitcoin fällt unter 65.000 Dollar, während diese Alternative noch im März um 1.500 % steigen könnteBitcoin fällt unter 65.000 Dollar, während diese Alternative noch im März um 1.500 % steigen könnte

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bitcoin gibt weiter nach und fällt unter 61 000 US-DollarFRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Mittwoch erneut an Wert verloren. Auf der Handelsplattform Bitstamp rutschte der Kurs der ältesten und bekanntesten Krypto-Währung am Morgen unter 61 000 US-Dollar.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Bitcoin steigt über 70 000 US-DollarFRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Durststrecke ist der Bitcoin am Montag wieder über 70 000 US-Dollar gestiegen. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden am frühen Abend in der Spitze 70 691 Dollar für

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Krypto-Kursfeuerwerk setzt sich fort: Bitcoin übersteigt erstmals 70'000-US-Dollar-MarkeKrypto-Kursfeuerwerk setzt sich fort: Bitcoin übersteigt erstmals 70'000-US-Dollar-Marke

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bitcoin-Kurs klettert über 70.000-Dollar-MarkeNach einer Durststrecke ist der Bitcoin am Montag wieder über 70 000 US-Dollar gestiegen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bitcoin-Kurs klettert über 70.000-Dollar-MarkeNach einer Durststrecke ist der Bitcoin am Montag wieder über 70 000 US-Dollar gestiegen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »