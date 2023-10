Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag

Bitcoin reduzierte sich um 12:26 um -0,12 Prozent auf 34.504,89 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 34.544,82 US-Dollar gelegen hatte.Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,11 Prozent auf 246,68 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 246,41 US-Dollar.Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 0,84 Prozent auf 1.810,65 US-Dollar, nach 1.795,59 US-Dollar am Vortag.Daneben wertet Litecoin um 12:26 auf.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1583 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,1609 US-Dollar beziffert.Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0040 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen.

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am MittagBitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag Weiterlesen ⮕

Dax bleibt am Mittag im grünen Bereich - Aufatmen bleibt ausFrankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 14.765 Punkten berechnet, 0,5 Prozent Weiterlesen ⮕

Starker Wochentag in Moskau: Börsianer lassen RTS am Mittag steigenRTS-Handel am Mittag. Weiterlesen ⮕

Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich festerDer SLI befindet sich am Mittag im Aufwind. Weiterlesen ⮕

Bitcoin-Kurs steigt auf höchstes Niveau seit Mai 2022Der Bitcoin-Kurs erreicht derzeit den höchsten Stand seit Mai 2022 und nähert sich der 35.000-US-Dollar-Marke. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Eine Falschmeldung könnte den Anstieg ausgelöst haben. Bitcoin ist eine dezentrale virtuelle Währung ohne Zentralbank. Neue Zahlen zeigen, dass das Bitcoin-Mining weltweit mehr als 173 Terawattstunden Strom verbraucht hat. Weiterlesen ⮕

Bitcoin-Mining verbraucht mehr Strom als viele LänderLaut einer UN-Studie verbraucht das weltweite Generieren der Kryptowährung Bitcoin mehr Strom als viele bevölkerungsreiche Länder. Prognosen gehen davon aus, dass bis 2023 mehr als 135 Terawattstunden für Bitcoin-Mining benötigt werden. Der Großteil des Stroms stammt aus fossilen Energieträgern, was die Umwelt und das Klima stark belastet. Bereits zwischen 2020 und 2021 wurden 173 TWh für Bitcoin-Mining benötigt, 60 Prozent mehr als in den Jahren 2018 bis 2019. Weiterlesen ⮕