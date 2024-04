Bitcoin Cash erreicht wichtigen Meilenstein mit erfolgreichem Halving

Heute Donnerstag erreichte Bitcoin Cash , eine prominente Abspaltung von Bitcoin, einen wichtigen Meilenstein: Das Halving wurde erfolgreich durchgeführt. Laut den Angaben von BTC.com, markiert dieses Ereignis einen entscheidenden Punkt in der Geschichte von Bitcoin Cash , welches im August 2017 ins Leben gerufen wurde. Durch eine Vergrößerung der Blockgröße auf 32 Megabyte will BCH Zahlungen effizienter gestalten.

Dabei war der Start von Bitcoin Cash von einem kurzzeitigen Erfolg gekrönt, als sein Wert im Dezember 2017 auf ein Rekordhoch von 3.324 US-Dollar kletterte. Doch dieser anfängliche Enthusiasmus ebbte schnell ab, geplagt von niedriger Nutzerakzeptanz und internen Konflikten. Bitcoin Cash Chart, Quelle: www.coinmarketcap.com Aktuelle Daten Heute befindet sich Bitcoin Cash auf dem 13. Platz der Kryptowährungen mit der höchsten Marktkapitalisierung und wird auf 13,2 Milliarden US-Dollar taxier

