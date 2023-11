Bis zu 80% Rabatt: Diese Cozy Games gibt's nur kurze Zeit auf Steam richtig günstig und einige auch auf Switch und PS5

Auf Steam gibt’s dieses Wochenende entspannte Spiele nur dieses Wochenende richtig günstig. Einige könnt ihr euch aber auch auf PS4, PS5, Switch und Xbox-Konsolen mit Rabatt schnappen. Ihr wollt es euch an diesem grauen Novemberwochende mit einem Cozy Game gemütlich machen? Da trifft es sich gut, dass auf Steam gerade der Wochenend-Deal 'Cozy Quest' läuft. Innerhalb dieser Aktion findet ihr jede Menge entspannte Titel wie Rätselspiele oder Farm Sims mit lohnenswerten Rabatten.

Nicht alle gelisteten Spiele sind reduziert – und manche sind auf Switch, PS4, PS5 und den Xbox-Konsolen ebenfalls im Angebot, beziehungsweise hier und da sogar noch etwas günstiger. Ein paar Titel könnt ihr außerdem mit dem Game Pass oder mit PS Plus Extra/Premium ganz ohne Zusatzkosten zocken. Wir verraten euch, welche Spiele aus dem Wochenend-Deal sich besonders lohnen und wo ihr sie zu welchem Preis bekommt. Die Aktion hat bereits gestartet und endet am 20. November, also Montag





🏆 113. GamePro_de » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Steam-Comeback dank Rabatt: Riesiges MMO kostet jetzt nur 2,99 EuroAuf Steam feiert das MMO Black Desert gerade ein kleines Bestseller-Comeback – und das dürfte vor allem an einer starken Rabattaktion liegen. Statt 9,99 Euro kostet das Open-World-Rollenspiel nur 2,99 Euro. Doch das Angebot gilt nur noch wenige Tage.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 113. / 22,4 Weiterlesen »

Riesen-Rabatt auf Steam: Die besten Horrorschocker bis zu 95 Prozent günstigerHalloween steht vor der Tür und Steam ist für euch da, falls ihr noch ein so richtig hartes Horrorspiel sucht – oder lieber etwas, das nur gruselt, aber trotzdem fantastisch ist? Im offiziellen Horror-Sale gibt es jede Menge Schocker-Perlen, die wir für euch herausgepickt haben.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 113. / 22,4 Weiterlesen »

Switch-Spiele für Halloween: Jetzt bis zu 85% Rabatt auf diese Angebote im Nintendo eShop sichern![Anzeige] Ihr sucht nach gruseligen Switch-Spielen, mit denen ihr Halloween verbringen könnt? Dann hat der Nintendo eShop gerade einige günstige Sonderangebote für euch, mit Rabatten von bis zu 85 Prozent.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 113. / 22,4 Weiterlesen »

Fetter Steam-Rabatt: Riesiges MMO kostet jetzt nur 2,99 EuroAuf Steam ist das MMO Black Desert gerade knallhart reduziert. Statt 9,99 Euro kostet das Open-World-Rollenspiel nur 2,99 Euro. Doch das Angebot gilt nur noch wenige Tage.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 113. / 22,4 Weiterlesen »

Steam-Geheimtipp: Ich habe das beste Horrorspiel auf Steam gefunden, das niemand kenntNoch kein Horrorspiel für Halloween gefunden? Falls ihr etwas wirklich Beängstigendes sucht und keine Lust mehr auf billige Jump-Scares habt, dann habe ich hier eine besonders schimmelige Leckerei für euch gefunden.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 113. / 22,4 Weiterlesen »

Sollte ich meine alte PS5 verkaufen, um mir eine PS5 Slim zu kaufen?Sony hat neue “Slim”-Modelle der PS5 vorgestellt. Doch lohnt sich der Neukauf für Besitzer einer PS5?

Herkunft: MeinMMO - 🏆 113. / 22,4 Weiterlesen »