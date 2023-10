BIP-Rückgang im 3. Quartal: 'Keine Trendwende': Deutsche Wirtschaft schrumpft weiter

Ein erneuter Rückgang des BIP schürt die Angst vor einer Rezession in Deutschland. Immerhin: Das Minus von 0,1 Prozent im dritten Quartal war geringer als erwartet. Deutschlands Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft, was die Befürchtungen einer bevorstehenden Rezession für Europas größte Volkswirtschaft nährt. Ökonomen hatten ein Minus von 0,2 Prozent prognostiziert.

Erneuter Rückgang des BIP schürt Angst vor Rezession in DeutschlandDeutschlands Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft, was die Befürchtungen einer bevorstehenden Rezession für Europas größte Volkswirtschaft nährt. Ein Einbruch der Haushaltsausgaben lastet auf der Wirtschaft und auch der Arbeitsmarkt scheint erste Risse zu bekommen. Weiterlesen ⮕

Starke BIP-Zahlen für das dritte Quartal überraschen AnalystenDer BIP-Bericht für das dritte Quartal zeigt ein Wachstum von 4,9 %, was die meisten Schätzungen übertrifft. Analysten, die vor einer Rezession gewarnt haben, werden nun aufgefordert, ihre Modelle zu überarbeiten. Weiterlesen ⮕

BIP im Sommer-Quartal um 0,1 Prozent gesunken: Die deutsche Wirtschaft schrumpft weiterDie Talfahrt der deutschen Wirtschaft hält auch im dritten Quartal an. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilt. Weiterlesen ⮕

Rückgang der Apotheken in Hessen setzt sich fortDie Zahl der Apotheken in Hessen hat sich weiter verringert. Ende September gab es landesweit 1.344 Apotheken, das sind 45 weniger als Ende 2022 und 14 Geschäfte weniger als Ende Juni dieses Jahres. Es wird ein weiterer Protesttag der Apotheken mit flächendeckenden Schließungen am 15. November angekündigt. Weiterlesen ⮕

Rückgang der Schlaganfallbehandlungen in Sachsen-AnhaltIm Jahr 2021 wurden in den Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen-Anhalt knapp 3200 Patienten mit Schlaganfall behandelt. Die Zahl der vollstationären Behandlungen bei Schlaganfällen ist jedoch in den letzten zehn Jahren zurückgegangen. Weiterlesen ⮕