Billig-Shop Wish: Gaming-Peripherie im Praxistest bei LinusTechTips

In einem Praxistest von Gaming-Peripherie des Billig-Shops Wish kommt es beim großen Hardware-YouTuber LinusTechTips größtenteils so, wie es zu erwarten war: schlecht. An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Ja, ihr habt richtig gelesen: Auch an Spieler gerichtete Tabletten sind Teil des Videos - davon sollte man aber mangels offizieller Tests in Sachen Zusammensetzung und Wirkung dringend die Finger lassen. Problematisch sind auch die 6-Dollar-Handschuhe mit USB-Verbindung, die dazu dient, wärmende Pads in den Handschuhen mit dem nötigen Strom zu versorgen. Im Verlauf des Drehs werden die Hände von Linus so unangenehm warm, dass er die Temperatur messen lässt: Sie liegt bei über 50 Grad und damit klar zu hoch. Klar besser weg kommen zwei Wish-Geräte, die mit Beleuchtung zu tun haben. Einerseits eine Fackel im Minecraft-Look (ca

:

HEİSEONLİNE: Ist 'Dave the Diver' ein Indie-Spiel?Die Nominierung der Genre-Mischung in der Indie-Kategorie der Game Awards 2023 sorgt für Diskussionen in der Gaming-Community.

Herkunft: heiseonline | Weiterlesen »

RBB24: Der türkische Präsident kommt nach BerlinDer türkische Präsident kommt nach fast drei Jahren erstmals wieder nach Berlin. Von Menschen mit türkischen Wurzeln wird häufig erwartet, dass sie sich eindeutig zu Erdogan positionieren. Das fällt einigen durchaus schwer.

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen »

HEİSEONLİNE: Hacken Sie sich selbst mit einem Raspberry PiIn unserer aktuellen Ausgabe zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einem Raspberry Pi Schwachstellen in Ihrem Heimnetzwerk und Ihren Geräten aufspüren können. Wir stellen verschiedene Hacking-Projekte vor und geben Tipps zur Vorbereitung und Durchführung. Bitte beachten Sie, dass das Hacken fremder Systeme illegal ist.

Herkunft: heiseonline | Weiterlesen »

11FREUNDE_DE: Qualifikation kommt von Qualität!Heute Abend geht die EM-Qualifikation in die entscheidende Phase. Wer ist schon sicher für die EM 2024 qualifiziert? Wer hat noch Chancen oder ist schon raus? Und wie kompliziert ist dieser Modus? Wir geben einen Überblick.

Herkunft: 11Freunde_de | Weiterlesen »

BR24: Wasserstofftherme im Heizungskeller: Modellprojekt in HohenwartDie neue Wasserstofftherme im Heizungskeller der Familie Schartel unterscheidet sich optisch kaum von einer konventionellen Erdgasheizung. Die Schartels nehmen an einem bundesweit einzigartigen Modellprojekt namens "" teil. Wasserstoff kommt dabei durch bestehende Erdgasleitungen direkt in den Haushalt. Dass da etwas explodieren könnte? "Keine Bedenken", sagt Christina Schartel.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »