Bill Gates kauft Aktien von Apple und Meta

Kaum zu fassen: Der Microsoft-Gründer Bill Gates hat sich jüngst mit Aktien von Apple und Meta eingedeckt. Rechnet er etwa schon mit der nächsten Tech-Rallye? Es war ein gutes Jahr für Tech-Werte: Angetrieben durch den Hype um künstliche Intelligenz konnten die großen Tech-Giganten deutlich zulegen. Aktien wie etwaliegen über 200 Prozent im Plus seit Jahresanfang und große Tech-Indizes wie der Nasdaq 100 liegen über 45 Prozent im Plus.

Viele Anleger fürchten jedoch, den Einstieg bei den großen Tech-Giganten verpasst zu haben – denn kann es denn wirklich immer noch deutlich weiter bergauf bei diesen Aktien gehen? Eindeutig ja, wenn es nach-Gründer Bill Gates geht. Denn die jüngste Offenlegung seines Portfolios zeigt: Der Milliardär hat sich im dritten Quartal ganz neu mit Aktien voneingedeckt. Obwohl Bill Gates zwar ein Tech-Experte ist, kamen Tech-Titel in seinem Portfolio bisher eher weniger vor. Rechnet er also nun schon bald mit einem neuen Bullenmarkt für Tech-Werte?Interessierte Anleger können verfolgen, auf was für Aktien der Tech-Gründer aktuell setz

:

