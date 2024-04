Bilfinger plant Akquisitionen in den Wachstumsmärkten Mittlerer Osten und USA

Für künftige Akquisitionen nimmt der Industriedienstleister Bilfinger vor allem die Wachstumsmärkte Mittlerer Osten und USA in den Blick. Die Feuerkraft veranschlagt CFO Matti Jäkel auf mehrere hundert Millionen Euro.Nach dem Erwerb der niederländischen Stork-Gruppe plant der Industriedienstleister Bilfinger weitere Akquisitionen . „Der Blick richtet sich vor allem auf die Wachstumsmärkte Mittlerer Osten und USA “, sagt Finanzvorstand Matti Jäkel im Interview der Börsen-Zeitung.

„Auch in Europa interessiert uns das ein oder andere.“ In Deutschland hingegen sei Bilfinger so breit aufgestellt, dass hier kein M&A-Bedarf bestehe. Die Feuerkraft für Akquisitionen veranschlagt Jäkel auf mehrere hundert Millionen Euro. Damit könne man, ausgehend von aktuell rund 5 Mrd. Euro Jahresumsatz, in den nächsten Jahren etwa 20 bis 25% zusätzliches externes Wachstum finanziere

